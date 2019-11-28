Давка древностей

В московском Гостином Дворе открылся 45-й Российский антикварный салон. Он может дать фору ярмаркам в Париже, Брюсселе или Лондоне количеством участников — их более двухсот,— но, к сожалению, не их качеством, в чем убедился Олег Краснов.

Сначала салон открылся лишь на треть: показать гостям вернисажа многообразие русского искусства — а именно оно здесь главная специализация — вечером вторника был готов лишь «золотой», по выражению организаторов, сектор. Он включил около шестидесяти известных всем любителям старины дилеров из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе ювелирные марки, которые здесь на манер антикварной Парижской биеннале впредь намерены всячески привечать. Другая часть салона, стыдливо отгороженная памятными по ЦДХ (ранее ярмарка, как и многие галереи, располагалась там) витринами из алюминиевого профиля, еще лишь готовилась к открытию на следующий день. Хотя коллекционерам, в достатке явившимся на суаре, делать в этом секторе, вероятно, было бы нечего: там обустраивался едва ли не блошиный рынок со стендами, забитыми до отказа всякой всячиной, от советского тиражного фарфора до почему-то шуб. На прошлых салонах это головокружительное изобилие было «спрятано» на третьем этаже Дома художника, но с нынешним переездом в Гостиный Двор вынужденно переместилось в одну плоскость с «золотом».

Впрочем, эклектичным разнообразием и взрывными экспозициями грешит и добрая половина открывшейся части салона — в стремлении занять каждый выставочный сантиметр стенда русские галеристы зачастую теряют контроль. «Мы, конечно, в идеале ориентируемся на то, как устроена главная ярмарка антиквариата TEFAF в Маастрихте, где фактически каждая галерея работает на стенде с дизайнером интерьера. Но нам, боюсь, этого не достичь никогда»,— посетовала в разговоре с “Ъ” директор ярмарки Наталия Корень. Искусству выставлять искусство у нас действительно не очень обучены. Тем не менее есть на салоне и примеры несомненных экспозиционных удач, даже не связанных с фокусными выставками, которые делает ряд галерей. Так, галерея «Русская усадьба» вполне элегантно совместила мебель, фарфор, предметы интерьера, графику и живопись XVII–XIX веков на манер «кабинетов редкостей», что так любят показывать бельгийские антиквары на BRAFA в Брюсселе. В центре стенда нечасто встречающийся на рынке парадный ростовой портрет Николая II кисти ученика Илья Репина Николая Шабунина. По словам владельцев, полотно стоимостью 12 млн руб., написанное в 1902–1903 годах, зарезервировано одним из музеев. Схожее вариативное собрание советского периода показывает и галерея «Дом высокой культуры» с кабинетом для домов-коммун (разборный шкаф со встроенными часами и пропагандистской бронзовой отделкой — $42 тыс.) и действующей бутафорной моделью танка из фильма 1937 года ($26 тыс.).

Умеренное тематическое разнообразие показал и «Альтруист» с монументальными панно Михаила Яковлева об истории Древней Руси и «На Тивериадском (Генисаретском) озере» Василия Поленова. Последняя картина — одна из пяти авторских версий художника, чья ретроспектива проходит в Третьяковке, и одна из двух, остающихся в частных руках. По уверению владельца, работа не продается. Галерея «Веллум» выставила подборку женских образов в искусстве во главе с разухабистой молодой крестьянкой Филиппа Малявина ($200 тыс.). А «Империя СПб» в размеренный сет классиков XIX века включила и прогремевшую в прошлом году находку — портрет актера Александринки Василия Самойлова работы Репина 1886 года. Найденный в петербургском шкафу скомканный холст принесли в мастерские Академии Штиглица в 2016-м и в процессе реставрации обнаружили подпись мастера. Такой же недатированный портрет есть и в собрании Русского музея, но, как писали СМИ, сами музейщики не уверены в атрибуции. Частную находку же сегодня предлагают в Москве за $500 тыс.

Российский антикварный салон в этом году, вопреки ожиданиям, вполне удачно совпал с аукционной «Русской неделей» в Лондоне. Все желающие успели поприсутствовать на торгах Christie`s и Sotheby`s (тут установили мировой рекорд на Ивана Клюна — «Сферический супрематизм» продали за $6,3 млн) и вернуться в столицу, а дилеры — подравнять цены под результаты аукционов. В галерее «Три коллекции», например, на вопрос о стоимости выставленного зимнего пейзажа Константина Юона «Вид Троицкой лавры сквозь деревья» отвечают прямо: «Смотрите итоги Sotheby`s!» Смотрим: «Древний Углич» продан за £1,3 млн при эстимейте £600–800 тыс. В честь грядущего юбилея и выставки в Третьяковке подтянулись цены и на крохотное изящество Ивана Похитонова — его предлагают сразу три галереи с ценами от $45 тыс. до $90 тыс.

Кроме смены площадки и зонирования ювелирных брендов нововведением ярмарки стал сектор коллекционного дизайна с участием «Эритажа», «Е. К. Артбюро», Ольги Солдатовой и других, а также сборная выставка «Тренды коллекционирования в России», для которой скинулись как коллекционеры, там и антиквары. Здесь выставлена и самая, вероятно, дорогая работа салона — двухметровое полотно Айвазовского «Закат на море с отдыхающими». В 2013 году оно было продано на Christie`s за £782,5 тыс., спустя три года выставлялось в Русском музее на юбилее художника, а сейчас, как говорят в кулуарах, готово найти нового владельца за $1,5 млн.