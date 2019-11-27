«Мы полностью отказываемся от бумажной волокиты»

Как малому и среднему бизнесу систематизировать свою деятельность? Что такое проект «Документы в порядке» Московской торгово-промышленной палаты и почему это удобно для бизнеса? Об этом Олегу Богданову в программе «Деньги и биржи» рассказал старший вице-президент МТПП Юрий Шарандин.

— Сегодня мы говорим о новых вариантах подписания международных контрактов, которые предлагает Московская торгово-промышленная палата. Речь идет о цифровой подписи. Гильдия цифровой экономики и блокчейн-технологий разработала систему, которую предлагает международным организациям для того, чтобы подписывать торговые соглашения. В чем специфика этих предложений? И насколько в мире такая практика распространена?

— Америки мы не открыли, мы пользуемся строго теми инструментами, которые уже существуют в российской юрисдикции. Мы понимаем, что признание электронно-цифровой подписи одного государства на территории другого — вещь, которая требует длительного обсуждения. Бизнесы могут открывать филиалы на территории любого государства, поэтому суть нашего предложения заключается в том, что, если бизнес любой страны открывает филиал на территории Российской Федерации, он попадает уже в юрисдикцию Российской Федерации, берет электронно-цифровую подпись Российской Федерации и заключает договоры в интересах своей головной компании. Примеры подобной деятельности на территории России уже имеются: мы работаем с компаниями электронной сферы, которые продают здесь всяческую аппаратуру, общества с ограниченной ответственностью – они работают в российской юрисдикции и спокойно совершенно продают здесь товары, заключая договоры от имени компании.

— Насколько им сложно, насколько усложняет это торговый процесс — открыть компанию? По времени затратно, может быть?

— Никаких сложностей это не представляет, потому что открыть компанию сейчас в России, а тем более филиал, — это считанные дни. Здесь проблем нет никаких. Речь идет совсем о другом — электронно-цифровая подпись уводит нас окончательно в виртуальное пространство.

— Процесс договоренностей, процесс заключения контрактов — все проходит в виртуальном пространстве?

— Мы полностью отказываемся от бумажной волокиты, от бумажного оборота. Московская торгово-промышленная палата уже который год развивает площадку «Бизнес-маркет». На этой площадке представлено большое количество предложений, большое количество партнеров находят друг друга…

— Такой маркетплейс?

— Маркетплейс, да. И нам оставалось только сделать так, чтобы их общение по поиску друг друга и по нахождению друг друга закончилось логическим финалом — заключением контракта.

— То есть вы разработали эту систему сейчас?

— Да, смотрите, как получается: у двух компаний есть электронно-цифровые подписи, а мы уже имеем, в том числе, так называемые безопасные сделки. Как аналогию можно взять систему, которая сейчас применяется при долевом строительстве – эскроу-счета, когда средства бронируются на каком-то третьем счете, а стройка ведется за счет кредитов, которые берутся в банках. То есть клиент, который строит себе жилье в долевом варианте, защищен. Ровно так же может быть, и мы это уже имеем, при заключении контрактов — таким образом, позиция клиентов будет защищена. Финальный элемент, который мы предлагаем осуществить, легко монтируется в ту систему, которую мы уже придумали. Более того, это только часть нашей идеи. Основная идея была высказана летом этого года в Бразилии. Там на Всемирной торгово-промышленной палате (ICC) мы сделали предложение – разработать всемирную электронно-цифровую подпись, когда бы ничего не надо было больше делать, и бизнес одной страны мог заключать соглашение с бизнесом другой страны, минуя любые границы.

— Технологически на какой базе это может быть реализовано? Блокчейн?

— Технология — это очень важная вещь. Кроме того, мы понимаем, что реализация такой идеи, безусловно, такой продукт требует рассмотрения на политическом уровне. Поэтому мы сделали первый шаг пока что, без затей, спокойно. Приходите к нам, а мы придем к вам, мы откроем у вас филиал, электронно-цифровой подписью вашей страны на вашей территории подпишем договор и будем его радостно исполнять. Площадка, маркетплейс, в Московской торгово-промышленной палате создана.

— Я так понимаю, бизнесу необходимо контактировать с Гильдией цифровой экономики?

— Скажем так, с Московской торгово-промышленной палатой. Гильдия — это наша общественная структура. Московская торгово-промышленная палата — это объединение бизнесов, которые работают во всех сферах, абсолютно во всех. Поэтому при заключении контрактов, скажем, по производству и доставке какой-то продукции обязательно включится и наша гильдия, которая занимается логистикой. Понимаете, это такая многоплановая синтетическая структура, которая может отвечать практически любым потребностям.

Сейчас готовится изменение в закон о цифровой подписи в Российской Федерации, которое предусматривает признание на территории Российской Федерации электронно-цифровой подписи иного государства, которая сделана в соответствии с действующими законами, положениями и правилами. Пока этих правил и положений нет, но шаг на будущее уже делается. И мы очень рады, что мы в этом тренде находимся.