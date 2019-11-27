Мэрию Екатеринбурга обвинили в неэффективном управлении брендом кинотеатра «Салют»

Решение о ликвидации МУП «Салют» приняла сегодня комиссия по местному самоуправлению (МСУ) думы Екатеринбурга, поддержав предложение мэрии. Теперь часть здания кинотеатра отдадут в пользование дворцу творчества детей и молодежи, но в залах оставят возможность показов детского кино.

В администрации пояснили, что решение о ликвидации было принято из-за падения популярности «Салюта» и его убыточной деятельности с 2017 года. «Ежегодно количество посетителей кинотеатра сокращается на 20%. Всего сеанс посещает 9%. Для оптимизации расходов мы сократили штат с 60 до 20 человек, однако финансировать исключительно кинопрокат из бюджета нельзя, это нереантабельно», — сообщила начальник городского департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова. Она отметила, что сегодня объем убытков «Салюта» достиг 3 млн руб. При этом представители администрации рассказали, что для улучшения положения кинотеатра проводили сеансы в вечернее и ночное время. Однако практику прекратили из-за поступивших жалоб жителей соседних домов на шум. В 2018 году был нанят антикризисный управляющий.

Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган обвинил мэрию в «неэффективном управлении брендом». «Культура не всегда может быть рентабельна, но в нее надо вкладывать государственные деньги. При правильном управлении предприятием, оно может быть рентабельным», — полагает господин Каган. Он отметил, что во время доклада о бюджете «использовались расплывчатые формулировки» и администрация «компенсирует свою некомпетентность хамством в отношении депутатов». В итоге господин Каган предложил организовать проверку исполнения бюджета и работу администрации.

Впрочем, а мэрии заверили, что устранят только МУП, а исторический бренд сохранят. Функцию кинопоказа планируется передать муниципальному кинотеатру «Космос». В итоге председатель комиссии по МСУ гордумы Алексей Вихарев поддержал решение, пояснив, что «“Салют” относится к нишевым кинотеатрам». «От его закрытия пострадают определенные категории граждан. Предполагается, что показ артхаусного кино будет перенесен в “Колизей”, качество и уровень организации пострадать не должны», — отметил он.

Окончательное решение примет дума Екатеринбурга на заседании 3 декабря.

Анастасия Реутова