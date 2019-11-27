Убыток регионального «мусорного» оператора составил более 800 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» на комитете краевого парламента по бюджету отчитался о финансовом состоянии. По словам министра ЖКХ Пермского края Александра Шицына, расходы регоператора с начала года составили 1,6 млрд руб., в том числе: расходы на оплату услуг по транспортированию и размещению ТКО — 1,3 млрд руб., банковская гарантия — 1,5 млн руб., уплата налогов — 181 млн руб. Текущие расходы краевого предприятия оцениваются в 75,8 млн руб. Доход регоператора — 849,5 млн руб. Таким образом, убыток ПКГУП «Теплоэнерго» составил около 833,5 млн руб. Собираемость платежей — 55%. «Для сравнения, на 1 июня собираемость составляла 25,5%»,— отметил господин Шицын.

Осенью прошлого года ПКГУП «Теплоэнерго» было выбрано региональным оператором по обращению с ТКО. С 1 января 2019 года краевое предприятие занимается обеспечением сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО на территории региона. В конце 2018 года на работу регоператора из краевого бюджета было выделено 352 млн руб. Они были использованы на покрытие убытков оператора от начала операционной деятельности. В июне ПКГУП «Теплоэнерго» получило из бюджета еще 699 млн руб. в качестве возмещения недополученных доходов, а также 115 млн руб. на приобретение контейнеров для размещения ТКО.

В проекте бюджета Пермского края на 2020–2022 годы в следующем году на компенсацию выпадающих доходов ПГКУП «Теплоэнерго» предлагается выделить 693,1 млн руб. Это связано с невыполнением оператором первоначального плана по обработке отходов. ПКГУП «Теплоэнерго» должно было обработать 705 тыс. тонн твердых отходов, однако, согласно прогнозам, объем обработанных отходов в 2019 году составит всего 574 тыс. тонн.