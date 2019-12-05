Самый цвет модернизма

Компания Rado и фонд Ле Корбюзье сделали коллекцию True Thinline Les Couleurs Le Corbusier, в которую вошли девять часов в девяти цветах «архитектурной полихромии» Ле Корбюзье, одной из главных современных теорий цвета.

Можно было бы сказать, что цвет — единственный декоративный элемент в архитектурном мире Ле Корбюзье, если бы в этом мире вообще было что-то декоративное. Но в нем все имело практический смысл, и цвет был в нем таким же функциональным элементом, как и все остальное. Даже более важным, чем остальное. Цвет, считал Ле Корбюзье, способен управлять эмоциями. Цвет способен моделировать пространство — выделять одни объемы, нивелировать другие, изменять и моделировать взаимодействие света и тени. Ле Корбюзье находил возможности цвета практически неограниченными, а воздействие его в теории архитектора было и пространственным, и гуманитарным.

Ле Корбюзье любил повторять фразу Фернана Леже о том, что человеку так же необходимы яркие краски, как вода или огонь. Он считал, что полихромия — это составная часть проекта, как план и разрез. В каждом доме, построенном Ле Корбюзье, в процессе реставрации открывают палитру, которую он подбирал — тонкие полоски разных оттенков где-нибудь на стене, в уголке. На вилле Ля Рош в 16-м округе Парижа, где расположилась штаб-квартира фонда Ле Корбюзье, во время реставрации обнаружили 18 цветов.

Ле Корбюзье считал, что цвет способен управлять эмоциями Фото: FLC/ADAGP

Ле Корбюзье начал разработку своей колористической системы еще в 1920-х годах, составляя палитру, которая должна была облегчить процесс выбора цветов и их сочетания. Теорию La Polychromie Architecturale он сформулировал в два этапа: в 1931 году, в пуристский период, он составил палитру из 43 цветов, разделив их на 14 серий, где нумерация каждого оттенка начиналась с «32», менялись только три последние цифры. В 1959 году, уже в период интернационального стиля, он сделал палитру из 20 насыщенных цветов, которые маркировались «4320x», где х — это разные буквы. Все вместе они составили 63 цвета, которые Ле Корбюзье разделил на девять групп — по типу воздействия на человека, глубине, весу, возможности сочетаний.

Rado True Thinline Les CouleursTM Le Corbusier Фото: Пресс-служба Rado

Из каждой группы Rado и фонд Ле Корбюзье выбрали по одному цвету — отсюда и итоговое количество цветов в коллекции. Вернее, Rado сотрудничала тут непосредственно с Les Couleurs Suisse AG, которому фонд передал генеральную лицензию на воспроизведение и использование цветов La Polychromie Architecturale. Теперь Rado имеет исключительное право воссоздавать девять цветов из палитры и использовать их в высокотехнологичной керамике.

Но, конечно, керамика — не стена, и воспроизведение палитры Ле Корбюзье тут требует больших усилий. Керамика создается при очень высокой температуре, 1450 градусах Цельсия, которую одни пигменты просто не переносят и разрушаются, а другие, наоборот, становятся агрессивными и разрушают сплав. Тем замечательней результат: такого разнообразия цветов высокотехнологичной керамики в часах еще не было, даже у Rado, пионера цветной керамики: марка делала ее в темных насыщенных оттенках, а сейчас есть и яркие, и пастельные, и сложные. Другая трудность в работе с керамикой — точно изготовить все детали часов, например, звенья керамического браслета, как у супертонкой True Thinline. В итоге работа над коллекцией заняла у Rado несколько лет.

Из каждой группы цветов Rado и фонд Ле Корбюзье выбрали по одному — отсюда и итоговое количество моделей в коллекции Фото: Пресс-служба Rado

Rado внимательно выбирает партнеров для своих проектов. Несколько лет назад марка сделала коллекцию с промышленными дизайнерами, в прошлом году — с Ассоциацией великих итальянских садов, и вот сейчас — с фондом Ле Корбюзье. И каждый раз концепция получается по-настоящему культурной и по-настоящему оригинальной. В этот раз выпущено 999 часов каждого из девяти цветов, и среди ограниченного числа стран и магазинов, где они продаются, есть и Россия. Бонусом для любителей керамики Rado и фанатов Ле Корбюзье стал кофр True Thinline Les Couleurs Le Corbusier с часами всех девяти цветов сразу.

Елена Стафьева