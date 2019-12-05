Пришел час Tudor

Для начала — загадка для знатоков. Каково имя часовой марки, чьи модели до сих пор выглядят как Rolex, долго носили названия как у Rolex, но не являются «ролексами»? Правильный ответ: Tudor. Примерно таким образом и рассуждал отец-основатель Rolex Ганс Вилсдорф, когда в 1926 году регистрировал торговый знак Tudor.

Вилсдорф, демонстрируя отменное для тех лет понимание маркетинга, зарегистрировал за свою жизнь довольно много марок, но по разным причинам не воспользовался ими. До наших дней дожили только две из них — Rolex и Tudor, хотя последняя довольно долго пребывала в тени своего громадного родственника.

Первоначальная идея Вилсдорфа заключалась в том, чтобы, используя технологические наработки и производственные возможности материнской компании, предложить клиентам часы второго бренда по более доступной цене. При этом связь между двумя марками надлежало не затушевывать, а, напротив, подчеркивать (в рекламных объявлениях Tudor 1950-х годов даже использовался слоган «Sponsored by Rolex of Geneva»), с тем чтобы отблеск сияния, исходящего от флагмана швейцарской часовой индустрии, падал и на его младшего «брата». Отсюда и до боли знакомые названия классических моделей вроде Prince и Submariner, и схожий дизайн водонепроницаемых корпусов-«устриц» Oyster.

До недавнего времени Tudor отличались часовыми механизмами: в то время как Rolex использовала мануфактурные калибры, Tudor «сидела» на сторонних поставках. Ситуация изменилась в середине этого десятилетия, когда выросшие производственные мощности группы позволили начать массовый перевод линейки Tudor на калибры MT, Manufacture Tudor. Почти все модели, представленные с 2015 года, оснащаются мануфактурными автоматическими механизмами с практичным 70-часовым запасом хода. Кроме того, они отвечают критериям COSC по точности хода, что позволяет снабжать их сертификатами хронометров — особо точных часов. Собственное производство Tudor развилось настолько, что позволило даже наладить поставки механизмов внешним заказчикам, например компании Breitling.

Новый имидж марки уже оценили профессионалы часовой индустрии и коллекционеры. Модели Tudor практически ежегодно отмечает призами престижный Гран-при часового искусства в Женеве (в нынешнем году — во «входной» номинации Challenge, где соревновались часы стоимостью от 4 тыс. до 10 тыс. франков), а на только что состоявшемся благотворительном аукционе Only Watch уникальный экземпляр Tudor Black Bay Ceramic One в черном керамическом корпусе продемонстрировал беспрецедентное для аукционной статистики 70-кратное превышение эстимейта и ушел за 350 тыс. франков. И это, поверьте, не случайность, а подтверждение коллекционного статуса марки.

В общем, на российский рынок Tudor приходит в зените признания и очень своевременно — в момент, когда покупатели ориентируются не только на бренд, но и на соотношение «цена-качество». А оно у Tudor образцовое, одно из лучших на часовом рынке. Да и облик часов марки скорее европейский: минимум блесток и bling-bling, максимум практичности и эргономичности.

В ближайшее время покупателям в московском ЦУМе и санкт-петербургском ДЛТ будут предложены модели Tudor из спортивных коллекций Black Bay и Pelagos. Вообще, коллекций довольно много, больше десятка, но те, что выбраны российским дистрибутором,— витрина последних достижений марки и венец развития фирменного дизайна. Все они укомплектованы мануфактурными автоматическими механизмами с не требующей смазки кремниевой балансовой пружиной. Поскольку они относятся к часам для дайверов, то герметичность стальных (модели Black Bay и Black Bay GMT) и бронзовых (Black Bay Bronze) корпусов составляет солидные 200 м. Особняком стоит Pelagos, чей титановый корпус водонепроницаем до 500 м, а о статусе профессиональных часов для подводников свидетельствует наличие встроенного гелиевого клапана, страхующего механизм от повреждений при всплытии с большой глубины.

Кстати, корни всех современных дайверских часов Tudor уходят в 1954 год, когда была выпущена первая модель для ныряльщиков Oyster Prince Submariner 7922 с корпусом, герметичным тогда до 100 м. Другая важная веха — часовая стрелка стиля «снежинка», впервые появившаяся в 1969 году и ставшая характерной чертой всех моделей Tudor для подводных погружений. Кроме общих для всех моделей трех — часовой, минутной и секундной — стрелок центрального расположения Pelagos и Black Bay GMT имеют индикаторы даты, а последняя модель оснащена еще и дополнительной красной часовой стрелкой, указывающей время второго часового пояса, шкала которого размещена на красно-синем безеле. Разметка наносится на диски из анодированного алюминия, цвет которых варьируется в зависимости от модели коллекции Black Bay. У Pelagos эта деталь выполнена из цветной высокотехнологичной керамики, что является дополнительным признаком современных часов высокого уровня. Диаметр корпусов соответствует текущим тенденциям и составляет от 41 мм у Black Bay и Black Bay GMT до 43 мм у Black Bay Bronze. Благодаря особенности бронзы покрываться патиной, последняя модель отличается ярко выраженным винтажным стилем. Для полного соответствия ему она комплектуется только кожаными или текстильными ремешками, в то время как другие модели могут поставляться и на стальных браслетах (безальтернативный вариант для Pelagos — браслет из легкого титана, соответствующего материалу корпуса).

Конкурентов у Tudor немного. А в близких по ценам моделях эти конкуренты не используют мануфактурные калибры, довольствуясь переделанными Sellita и ETA, а когда используют, цена сразу взлетает почти до небес. Бытующие же опасения, что Tudor может «подрезать» снизу клиентуру родственной марки, вряд ли обоснованны: Rolex в последние годы ценят и покупают в основном из соображений престижа, что привело к тому, что популярных профессиональных моделей марки в стальных корпусах попросту не хватает на всех. Вряд ли Tudor сразу окажется в подобной ситуации, но своего покупателя с хорошим часовым вкусом в России он найдет быстро.

Юрий Хнычкин, watchalfavit.ru