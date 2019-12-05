Eagle приземлился в Альпах

Карла-Фридриха Шойфеле, сопрезидента часовой и ювелирной марки Chopard, я видел в разных прикидах. В комбинезоне пилота «Формулы-1» на треке в Монте-Карло. В шоферских крагах за рулем старинной машины из собственной коллекции на «самой красивой гонке мира», итальянской Mille Miglia. В костюме и галстуке на сцене женевского Гран-при, где ему не раз приходилось получать часовые награды. В двубортном пиджаке, который немногие умеют носить с таким достоинством, и с новыми часами Chopard на руке — во время интервью в Базеле и Женеве.

Но вот в туристской куртке и с огромной перчаткой на рукаве я его еще не видел. Карл-Фридрих Шойфеле стоит на зеленом склоне горы под объективами собравшихся вокруг часовых журналистов. Нас пригласили в швейцарский Лауэнен, пообещав поделиться «большой новостью» и предписав дресс-код alpine chic. Что это и можно ли явиться без ледоруба? И тут на рукавицу Карла-Фридриха садится и складывает крылья настоящий альпийский орел.

Неужели это и есть таинственный «горный швейцарский шик» и на следующем салоне в Базеле глава Chopard будет прогуливаться в бриджах и с орлом на руке? Так оно и будет. Правда, не с живым орлом, а со стальным. И не на рукавице, а на запястье — потому что новая серия часов Chopard, ради которой мы сюда приехали, называется Alpine Eagle, «Альпийский орел».

Мануфактура Шойфеле выпускает серию стальных и золотых часов на интегрированном браслете, которым предстоит заполнить паузы между классической коллекцией L.U.C, спортивными Mille Miglia и ювелирными Happy Sport.

Новость большая, но отчасти ожидаемая. Стальных часов подобного типа на рынке не хватает. Существующие с конца 1970-х суперхиты Royal Oak Audemars Piguet и тем более Nautilus Patek Philippe превратились в устойчивый дефицит, несмотря на назначенные на них свирепые ограничительные цены. Сразу несколько марок в последние годы попытались отхватить свою долю спроса в «парадных» стальных моделях. Среди них были Piaget, Girard-Perregaux, Bell & Ross, и вот теперь со своими новыми часами выходит Chopard, для которой это фамильное сокровище.

Подобные модели у Chopard существовали 40 лет назад, когда Карл-Фридрих только начинал работу в семейной компании. В интервью (подробнее — на стр. 14) он напомнил нам историю часов St. Moritz, которые он разработал, убедив в их необходимости своего отца Карла Шойфеле. В 1980 году на Базельской ярмарке эти часы были приняты с восторгом. Возможно, потому, что молодой Шойфеле придумал хит для своих сверстников, которым нужны были часы, равно подходящие для пляжных вечеринок и лыжных склонов. История повторилась самым забавным образом: к Карлу-Фридриху пришел его 20-летний сын Карл-Фриц, студент Лозаннской школы отельеров, c предложением не столько возобновить выпуск St. Moritz, сколько разработать совершенно новые стальные часы с интегрированным браслетом. Отец воспринял это предложение без энтузиазма, промолвив «не время», но Карл-Фриц обошел его оборону, сумев привлечь на свою сторону не только старшее поколение семьи — умудренного опытом деда Карла Шойфеле,— но и тетю Каролину, сестру Карла-Фридриха и сопрезидента Chopard. Вы еще не запутались, семейный расклад понятен? В общем, историю дедов, как водится, переписывают внуки.

В новой серии Alpine Eagle есть модели в стали, в золоте, в стали с золотом и в золоте с бриллиантами. Золото, разумеется «этическое», полученное по программе Fairmined от специально отобранных производителей. Но и сталь непростая. Специальный сорт Lucent Steel A223, на разработку которого ушло четыре года. Lucent — потому что сталь отличается особой чистотой и хорошо отражает свет. Это позволяет дизайнерам играть на контрасте полированных и матовых участков. A223 — потому что она имеет высокую твердость (223) по шкале Виккерса и сравнима с хирургической сталью не только твердостью, но и гипоаллергенностью.

Оба мануфактурных механизма (в часах 41 мм 01.01-C с 60-часовым запасом хода, в 36 мм — 09.01-C с 42-часовым запасом хода) имеют сертификат COSC и предъявлены под задней крышкой из сапфирового стекла. У Chopard свои дизайнерские принципы, поэтому никаких намеков на овал, квадрат или многоугольник — у часов круглое кольцо циферблата. На нем расположено восемь винтов, сгруппированных попарно. В их расположении по вертикальной и горизонтальной оси видно сходство с St. Moritz, однако в те годы они выходили за пределы кольца, усложняя его форму. Головки винтов не глухие, а с прорезью. Это позволяет Chopard дополнительно блеснуть точностью сборки, расположив все прорези винтов по идеальной окружности. Выступы на корпусе защищают заводную головку, на которой изображена роза ветров. Графика циферблата напоминает, что речь идет не о спортивных часах, а о «костюмных» моделях: у Alpine Eagle — не арабские, а римские цифры на главных осях циферблата.

Часы Chopard отличаются от конкурентов не только сталью и формами. Их выпуск связан с новой благотворительной программой марки, учрежденным Карлом-Фридрихом Шойфеле Eagle Wings Foundation. Фонд будет заниматься сохранением природных богатств Альп. И одним из первых его проектов стал облет пяти альпийских вершин дрессированным орлом с укрепленной на груди видеокамерой. Этот ролик покорил YouTube, посмотрим теперь, сколько шопаровских «орлов» окажется на наших запястьях.

Алексей Тарханов