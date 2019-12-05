Точно в десятку

Во вторую неделю ноября в Женеву стекается весь цвет часовой индустрии. Организаторы Гран-при торжественно раздают профессиональные «оскары», а торги Christie’s и Sotheby’s включают в свои программы часовые секции. Однако по-настоящему важным этот шлейф событий вокруг Гран-при стал благодаря Phillips. Всего за десять лет он превратился в самый авторитетный часовой аукцион, в ключевое профессиональное событие.

В шатре отеля La Reserve все на своих местах. В том числе щедро раздаваемые объемные каталоги. Историю часового искусства по ним можно изучать как приключенческий роман, тем более что этими каталогами занимается команда под бессменным руководством Ореля Бакса. Альянс аукциона с его компанией Bacs & Russo оказался прочным и плодотворным. Перед нами все тот же сплоченный и слаженный оркестр, звучат те же имена брокеров, те же элегантные блондинки с умными проницательными глазами чередуются в президиуме и за боковой стойкой — они зорко отлавливают сигналы, подаваемые из зала. А зал снова заполнен до отказа.

Дело было сразу после грандиозной продажи на Only Watch коллекционного Patek Philippe за 31 млн швейцарских франков, так что рекорды нынешнего Phillips воспринимались спокойнее. Меж тем они имели место, например, часы Rolex 1952 года, ref. 6062, в розовом золоте (лот 249) ушли за 1,94 млн швейцарских франков, а уникальный юбилейный экземпляр Zenith El Primеro в платине был продан за 250 тыс. (об этой модели — в материале «Лазурная мечта»).

Формально аукциона было два. Начали с увлекательной для коллекционеров темы Double Signed («Двойные логотипы») — с часов знаменитых марок, которые несут также клеймо их партнерских бутиков. Несомненным героем здесь стал уникальный наручный хронограф Patek Philippe (лот 35) в розовом золоте, ref. 2499, с логотипом знаменитого итальянского продавца Trucchi, который купили за 1,58 млн швейцарских франков, почти четверть общей выручки этого тематического раздела (6,7 млн).

К десятой по счету сессии часового аукциона Phillips в Женеве была подобрана разнообразная программа, здесь прогнозируемыми героями стали хронограф Rolex ref. 4113 (лот 139) за 1,94 млн и редчайший хронограф Patek Philippe (лот 209) ref. 1518 за 375 тыс., а общая выручка достигла 16,2 млн.

Аукцион Watch Auction X Phillips Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

«Приятно, что в зале так много независимых часовщиков»,— торжествующе провозгласил с трибуны Орель Бакс. И вправду, аукцион стал возможностью повидать живых классиков. Целая глава каталога была уже в третий раз с успехом посвящена The Independents’ Atelier. В этой сфере Phillips продолжает лидировать. Новый аукционный рекорд поставили часы Philippe Dufour Simplicity (лот 268) за 325 тыс. швейцарских франков. Торговавшиеся в этой серии Urwerk, Laurent Ferrier, MB&F в основном держались в пределах эстимейтов. Заметно выше эстимейта после ожесточенной борьбы ушел Voutilainen. Кстати, присутствовавший на аукционе самый швейцарский из финнов Кари Вутилайнен получил накануне аж два «оскара» на Гран-при. Завсегдатай аукциона Phillips и обладатель множества гран-при, от которых с какого-то момента он даже стал отказываться, Франсуа-Поль Журн также был в зале, с интересом наблюдая за превратностями аукционной фортуны.

Снова соревновались любители Rolex и Patek Philippe. Ожидаемо хорошо на фоне нынешнего дефицита шли стальные «Дайтоны» и «Наутилусы», выпущенные за последние 20 лет. Резво торговался и ушел под аплодисменты выше эстимейта лот 139 — суперредкие и никогда не реставрировавшиеся часы Rolex 1942 года за 1,94 млн швейцарских франков. В рядах Patek Philippe сильно превысил эстимейт в 30–60 тыс. лот 105. Часы ушли за 131,2 тыс. швейцарских франков в ходе ожесточенной борьбы за экземпляр «столь редкий, что я и не знал, что он существует», как сказал о нем Орель Бакс.

Разумеется, в общий сюжет вплетались любопытные лоты других брендов. Заметно выше верхней границы эстимейта продали Roger Dubuis, Panerai, Heuer 1970 года — славной эпохи первых лет Autavia. После активной борьбы не надевавшийся ни разу Zenith 1969 года (лот 134), стартовав с 5 тыс. швейцарских франков, ушел за 22,5 тыс. Без неожиданностей в рамках эстимейтов торговались A. Lange & Sohne, Vacheron Constantin и многие другие известные имена. Удивило отсутствие ажиотажа даже в борьбе за часы Cartier из коллекции красавицы-коллекционерки драгоценностей и мужей богачки Барбары Хаттон. Эти часы (лот 126) все-таки были куплены за 131,25 тыс., но некоторые лоты бренда не дотянули и до нижней границы эстимейта, в результате чего прелестные круглые золотые часики Cartier (лот 124) достались неизвестному счастливцу меньше чем за 2,3 тыс.

При всей важности рекордов интересность торгам придают далеко не только они. Публику привлекает отменный выбор часов. А этого было в достатке. Торговались активно, подчас непримиримо, заявки поступали со всего мира, были представлены 72 страны, более 1,7 тыс. зарегистрированных участников онлайн и более 600 энтузиастов в зале. К привычно активным итальянцам, швейцарцам, американцам давно примкнул многоголосый хор Азии. Название нашей страны ни разу не мелькнуло, хотя участие знающих соотечественников не вызывает сомнения. Пока только через дилеров.

Остается поздравить кураторов с тем, что аукцион Phillips по-прежнему держит планку. 96% лотов было продано, четыре лота превысило отметку 1 млн швейцарских франков, а Geneva Watch Auction X в уикенд 9–10 ноября принес 23 млн.

Сабина Челнокова