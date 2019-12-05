«Сложные часы для нас не самоцель»

Три года назад Пьеро Брага возглавил Gucci Montres, часовое подразделение Gucci, самой успешной из марок группы Kering. Одной из его задач стала художественная интеграция часов с логотипом марки в общий стиль, за который с 2015 года отвечает креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Корреспонденты «Стиль. Часы» встретились с Пьеро Брагой в здании музея марки во Флоренции.

— Ваша новая коллекция Grip должна встраиваться в общую художественную концепцию Gucci?

— Разумеется. За дизайн, в том числе и часов, в Gucci отвечает наш креативный директор Алессандро Микеле. Для нас очень важно, чтобы все выпускаемые нами вещи соответствовали единой концепции, несли единую идею Gucci. А сделать это можно, только если за создание всех вещей будет отвечать один дизайнер.

— Неужели Алессандро Микеле кроме платьев, сумок, ювелирных украшений рисует еще и часы? Как у него хватает времени?

— Даже то, что не создается им, все равно попадает ему на стол — он должен изучить каждое изделие и, возможно, переделать его. Да, часы — это отдельная история. Взгляды часовщика, отвечающего за механизм, и дизайнера могут не совпадать. И моя задача состоит именно в том, чтобы привести все это к общему знаменателю.

Gucci Gucci Grip в позолоченном корпусе Фото: Gucci

— Марка Gucci первая придумала «модные» часы, теперь вашему примеру следуют многие модные марки.

— Мы начали в 1970-х, когда идея часов-аксессуаров еще не овладела умами. А с 2000-го мы стали не просто заказывать подписанные нами часы, а делать их сами.

— В группе Kering, куда входит Gucci, есть несколько выдающихся часовых предприятий. Почему вы все равно покупаете калибры у посторонней вам Swatch Group?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Считается, что уважающий себя производитель часов должен создавать механизмы самостоятельно. Но механизмы принадлежащей Swatch Group марки ЕТА дают возможность сделать часы более доступными. Благодаря их ценам у нас есть шанс закрепиться на рынке с часами Grip, которые стоят около €1,5–2 тыс. Однако мы ничем не ограничены и можем двигаться вперед и создавать модели с куда более сложными механизмами.

— И вы сделаете такие часы?

— Увидим. Сложные часы для нас не самоцель. Наша стратегия развития предусматривает сближение с ценителями высокого часового искусства, но и от часов-бижутерии мы не намерены отказываться.

— Сколько сейчас стоят часы Gucci?

— Начиная с €700–800 и заканчивая €25 тыс. В целом же у нас есть минимальная цена — это €0,7–1 тыс., и назначается она преимущественно на модели из линии G-Time. Мы также разрабатываем часы, которые должны стать нашей опорой в будущем — их цена будет начинаться с €1,2 тыс. и доходить до €1,6 тыс. Механические часы стоят у нас от €1,5 тыс. до €2,5 тыс.

Gucci G-Timeless Automatic Фото: Gucci

— Ценовая категория от €700 до €1,5 тыс., пожалуй, самая конкурентная на рынке часов. Почему клиенты должны выбрать Gucci?

— Потому что Gucci — это Gucci, и мы можем предложить покупателю не какие-то часы, пусть даже и красивые, а часы прославленного итальянского дома. Наши часы покупают либо те, кому нравится наша марка в целом, либо те, кто хочет иметь часы, которые сделаны чуть иначе, чем у часовщиков.

Ведь сегодня часы — это не просто приспособление, показывающее время. Это аксессуар, такой же предмет моды, как любая часть нашего повседневного гардероба.

— Gucci Montres — последние представители Kering Group на Базельской ярмарке. На следующий год вы вернетесь туда или группа окончательно попрощается с Базелем?

— Зависит от дат проведения и от концепции Baselworld. Но, как мне кажется, часовым производителям вроде нас не очень-то важны такие выставки. Да, полезно иметь некое общее событие, где все коллеги встречаются. Таким был Базель. Но часовой индустрии важнее поддерживать отношения между производителями и продавцами. И если, например, модные дома действительно нуждаются в неделях моды, то часовщики сейчас все больше концентрируются на развитии собственных сетей сбыта. Для нас главной остается возможность прямого общения с потребителем. К чему городить на выставках целые замки? Неужели просто для того, чтобы показать свои часы? Мне кажется, что лучше пригласить клиентов к себе домой, наши идеи куда лучше прозвучат в родных стенах.

— Дома и стены помогают?

— Знаете, как в футболе, домашние игры всегда успешнее.

Беседовали Алексей Тарханов и Кирилл Сарханянц