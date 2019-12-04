Без напряжения

Бороться за красоту и молодость в 2019 году стало интереснее: на помощь пришли высокоскоростные технологии и природные ресурсы.

Максимально естественно

Одно из главных направлений индустрии красоты сегодня — стремление к естественности внешнего вида. Если вы делаете какие-то изменения на лице с помощью хирургии или косметологии, это не должно быть никому заметно. Если записываетесь на укладку в салоне, то никаких прочных локонов и неподвижных навороченных причесок. Окрашивание волос должно выглядеть натурально, с мягкими переходами, а гладкая и подтянутая кожа лица — без эффекта как у пластиковой куклы. Смотрите на певицу Джей Ло и вдохновляйтесь: всем ясно, что она делает что-то с собой, чтобы в 50 лет выглядеть эффектнее, чем в 30, но что конкретно — поймут только профессионалы.

Смягчился и подход к спортивным нагрузкам. Люди перестали изнурять себя выматывающими тренировками, все большей популярностью пользуются «спокойные» виды фитнеса: йога, пилатес, растяжка, скандинавская ходьба. А интенсивные занятия привычные к высокой нагрузке спортсмены стараются проводить под открытым небом — поближе к природе.

Индивидуальный и научный подход

Направления anti-age и «активное долголетие» — устоявшийся тренд последних лет.

В 2019 году он стал развиваться в еще более профессиональную сторону. У людей появился более серьезный и комплексный подход к своему здоровью.

Все устали держаться на жестких диетах, вызывающих стресс, перешли на подбор правильного и индивидуального питания и перестали бездумно пить биодобавки. Наступила осознанность: сначала надо сдать анализы, затем понять, каких микроэлементов не хватает и в каком количестве, и только тогда подобрать необходимые. А не покупать витамин D, цинк и «Омега-3» только потому, что все вокруг их пьют. Миллениалы в целях профилактики возрастных заболеваний заинтересовались темой гормонов и циркадными ритмами. Выросло предложение генетических тестов: теперь их можно заказать в каждой второй клинике, фитнес-клубе и на велнес-курорте. Их даже рекомендуют косметологи перед тем, как составить индивидуальную программу против старения кожи, чтобы лучше подобрать уход и процедуры, аппаратные и инъекционные.

Не теряя времени

Татьяна Тарасова, вице-президент группы салонов Beauty Spa by World Class Фото: World Class

В косметологии продолжается мода на процедуры для мегаполиса: все должно быть быстро, качественно, с заметным эффектом и минимумом посещений. Одна из таких процедур — лифтинг лица высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком HIFU на аппарате Liftera, новинка 2019 года в «Beauty SPA by World Class Жуковка». После первого сеанса (40–50 минут) подтягивается овал лица, после второго кожа приобретает свежий и здоровый тон, а после пятой процедуры (это максимальное рекомендуемое количество посещений за курс) эффект такой, будто вы сделали круговую подтяжку. Навещать лифтинг-аппарат надо раз в месяц, не чаще. Хоть Liftera и не входит в список процедур «на выход», перед Новым годом она отлично освежит лицо.

Салон красоты Beauty Spa by World Class Жуковка Фото: World Class

После процедуры нет никаких покраснений или следов на коже, только небольшие болевые ощущения, как в мышцах после активной тренировки, поэтому на пару недель лучше отказаться от массажа лица. «Liftera — это спасение для занятых женщин, которым загруженный график жизни не позволяет тратить на салон много времени,— говорит вице-президент группы салонов Beauty Spa by World Class Татьяна Тарасова.— Или для тех, кто не любит часто ходить на процедуры, но хочет иметь ухоженный вид. За один час вы получаете эффект нескольких сеансов у косметолога. А такого свечения кожи добиваются после нескольких месяцев использования специальной косметики по уходу».

Элементы питания

В разделе спа-меню по уходу за телом снова становятся популярны все терапевтические процедуры: обертывания с водорослями, грязями, маслами обогащают организм через кожу микроэлементами. Среди новшеств: изменилась продолжительность сеанса. «Если раньше рекомендовали лежать во время обертывания не менее 40 минут,— делится Татьяна Тарасова,— то недавние исследования ведущих талассоцентров Франции показали, что достаточно всего 12 минут, чтобы все полезные микроэлементы и питательные вещества впитались в кожу. А после процедуры важно дать время (20–30 минут) организму их усвоить». Различные витаминные капельницы применяют уже не только в клиниках по случаю болезни, появились частные выездные сертифицированные службы. Например, можно заказать приезд врача с таким «энергетическим коктейлем» в офис, чтобы выдержать нелегкую неделю на работе.

Проверенный способ

Юлия Зотова, врач-дерматокосметолог, Aldo Coppola Фото: Aldo Coppola

В процедурах по уходу за лицом тоже стало больше внимания к терапии. «Наблюдается некий возврат к истокам косметологии,— рассказывает врач-дерматокосметолог центров красоты премиум-класса Aldo Coppola Юлия Зотова.— Давно всем известные микротоки вышли из моды на несколько лет на фоне наплыва лазерных технологий, а сейчас снова становятся популярны. Миостимуляция, которая использовалась в физиотерапевтических целях еще в советские времена, тоже возвращается. С ее помощью прокачивают не только мышцы тела во время тренировок, но и мышцы лица.

В целом отдается предпочтение оздоровлению кожи и омоложению внешнего вида с помощью неагрессивных нетравматичных процедур». К ним можно отнести и кинезиотейпирование, которое из спортивной медицины перекочевало в косметологию. Тейпами подтягивают овал лица, избавляют от отеков, а массажисты продлевают c их помощью эффект своих манипуляций с больной спиной и шеей.

Экокосметика и медитация

Косметическое Средство австралийской органической марки Sodashi Фото: Sodashi

Также все больше людей читают составы средств ухода и отдают предпочтение органическим. «Если раньше натуральную косметику делали по "бабушкиным" рецептам, то сегодня это профессиональные, сертифицированные продукты,— комментирует Юлия Зотова.— В наших центрах красоты теперь эксклюзивно представлен австралийский бренд органической косметики Sodashi. Все средства производятся вручную с использованием растительных экстрактов и натуральных масел и не содержат химических веществ. Даже консерванты, которые необходимы для защиты от заражения микроорганизмами, здесь используются природные». Философия марки отвечает всем требованиям современной этичной косметики: средства не тестируются на животных, каждый ингредиент указан на этикетке. Стеклянная упаковка может быть переработана, а $1 с каждой онлайн-покупки отдается на благотворительные проекты. Название бренда — Sodashi — полностью соответствует его политике, оно позаимствовано из санскрита и переводится как «цельность, чистота и сияние». И хотите верьте, хотите нет, но при изготовлении средств вся команда бренда вместе медитирует, чтобы обеспечить приток наилучшей энергии в каждую сыворотку, крем или масло.

В интенсивных уходах для лица Sodashi в Aldo Coppola тренд на экокосметику соседствует с двумя другими: кристаллами из розового кварца и работой с биополем человека. Во время массажа пробуждаются естественные ресурсы кожи и энергия всего организма. Забота о ментальном балансе проявляется даже во время процедур для тела Sodashi: массажные движения чередуются с нажатиями на биологически активные точки, которые стимулируют циркуляцию лимфы и приводят в равновесие энергетические центры тела.

Восстановление энергии — еще одна актуальная и популярная сегодня тема в мире красоты и антиэйджинга: жители мегаполиса слишком часто испытывают упадок сил и находятся в подавленном состоянии. Знакомо, не правда ли?

Мария Чекалина