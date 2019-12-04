Любо-дорого

Дарить средства красоты — уже давно не моветон, а прекрасная идея. Берем на заметку: крем в фарфоровом флаконе, лимитированный аромат и сыворотки, по форме и содержанию больше похожие на произведения искусства.

Крем для глаз и губ Orchidee Imperiale Black, Guerlain

Фото: Коллаж AndyA

Исследовав вдоль и поперек свойства редкой перуанской черной орхидеи, ученые Guerlain дополнили антивозрастную линию Orchidee Imperiale Black кремом для глаз и губ. Особенность строения мышц и постоянные микросокращения делают эти зоны наиболее уязвимыми. Замедлить время способен экстракт черной орхидеи: он стимулирует обновление кожи и сокращает морщины, а включенные в состав крема мельчайшие частицы перламутра, полученные из серебра, розового жемчуга и слоновой кости, рассеивают свет и придают коже красивое свечение. Крему с такими роскошными ингредиентами определенно нужен достойный флакон — решила марка Guerlain и остановила свой выбор на черном лаковом фарфоре французского дома Bernardaud, который можно повторно заполнить кремом, когда он закончится.

Активирующая сияние сыворотка Le Serum, Cle de Peau Beaute

Фото: Коллаж AndyA

Задумав полностью обновить линию для ухода за кожей Key Radiance Care, марка Cle de Peau Beaute поставила во главу угла теорию «интуиции кожи», согласно которой косметические препараты должны научить кожу функционировать правильно, а не делать это за нее. Основой всех средств, составивших по-японски многоступенчатую систему, стал комплекс Skin-Empowering Illuminator на основе экстракта морских водорослей, запускающий процессы восстановления в коже. Ритуал по уходу Кey Radiance Care марка предлагает начинать с сыворотки Le Serum, пару капель которой нужно наносить на лицо сразу после умывания: она мгновенно усиливает естественное сияние кожи, а со временем делает ее более гладкой и упругой.

Парфюмерная вода Eau du Soir, Sisley

Фото: Коллаж AndyA

Лимитированные флаконы парфюмерного бестселлера Sisley — цветочно-шипрового аромата Eau du Soir, которые марка выпускает раз в году, уже давно стали объектом коллекционирования. На этот раз массивный прямоугольный флакон раскрашен в духе модной в 1950-е годы «живописи действия», одного из направлений абстрактного экспрессионизма, с его характерными яркими цветами и хаотичным способом нанесения краски на холст. Лимитированное издание Eau du Soir Dripping Fantasy полностью повторяет классическую версию аромата 1990 года. В его благородном, даже аристократичном звучании можно разгадать жасмин, розу, пачули, иланг-иланг, дубовый мох, гвоздику и можжевельник.

Восстанавливающая сыворотка для лица L`Or de Vie Le Serum, Dior

Фото: Коллаж AndyA

Ставшая логичным продолжением линии омолаживающих средств для лица Dior L`Or de Vie, сыворотка Le Serum содержит ее знаковый компонент — ценный экстракт побегов винограда сорта икем. 30 лет потребовалось ученым лаборатории Dior Science, чтобы досконально изучить особенности Botrytis Cinerea — микроскопического гриба, живущего на виноградной лозе, и доказать его регенерирующие свойства. Максимальная концентрация такого экстракта в формуле сыворотки L`Or de Vie Le Serum делает ее бойцом, который наносит удары сразу в нескольких направлениях: против тусклого тона кожи, снижения упругости и мелких морщинок. А кроме того, это настоящая бьюти-инвестиция.