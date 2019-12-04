Звезда родилась

Что нужно знать про новую марку косметики SHINE IS, которая обещает обойти конкурентов не только из масс-маркета, но и более дорогого сегмента.

Дизайн

Внешний вид косметики соответствует названию — все заманчиво переливается и сияет, так и просится в инстаграм. Кроме того, в дизайне продуманы разные мелочи, чтобы сделать упаковку максимально удобной для покупателя. Гидрофильное масло за счет помпы легко выдавить в ладонь одной рукой, а кремы для лица расфасованы либо в тюбики, либо в вакуумную упаковку, чтобы в них не попадали бактерии. В банках SHINE IS выпускает только те продукты, текстура которых не позволяет им выдавливаться. Например, густое крем-масло.

Цены

Ценовая политика марки — самая что ни на есть лояльная. Упаковку делают простой и унифицированной, чтобы покупатель получил больше средства за меньшие деньги. Например, простые маски продаются в гибкой упаковке с закручивающейся крышкой, что позволяет вложить больше денег в стоимость ингредиентов и разработку формулы. Сыворотки в среднем стоят чуть больше тысячи рублей, увлажняющий крем для лица — от 700 до 1,5 тыс. руб., а отличную мицеллярную воду по промокоду можно купить за 500 руб., а это чуть дороже американского масс-маркета. Кроме того, есть возможность взять косметику набором — это тоже хороший вариант знакомства с маркой.

Производство

Команда верит, что сегодня на отечественных предприятиях можно изготовить все, что угодно, и делает это на достойном уровне. Большая часть продукции SHINE IS производится в России. Здесь у марки есть собственная лаборатория, где команда профессиональных химиков-технологов работает над формулами. Часть их разрабатывают в Европе, в известных в косметическом мире профессиональных лабораториях, а ингредиенты собирают со всего мира — что-то получают из Европы, что-то из Южной Америки. Российских поставщиков сырья компания тоже активно поддерживает, и это делает марку одной из немногих, о которых можно с гордостью сказать «сделано в России». Важно, что косметика SHINE IS не тестируется на животных. Эффективность формул проверяется на фокус-группах, а их безопасность — на многоэтапных барьерных тестированиях, одобренных Роспотребнадзором.

Состав

Технологи SHINE IS постоянно ищут новые оригинальные решения для формул своих продуктов. Почти в каждой формуле есть три одинаковых ингредиента: натуральная пудра жемчуга, экстракты бессмертника и лотоса. Жемчужная пудра успокаивает воспаление и восполняет минеральный дефицит клеток кожи. Лотос укрепляет тургор кожи и стимулирует регенерацию клеток. Бессмертник нейтрализует свободные радикалы.

Интересно, что их применяют в высокой концентрации, что является еще одним важным отличием этой марки от конкурентов: мало кто сегодня на рынке использует ингредиенты таким образом и готов инвестировать в составы кремов и сывороток.

Технологи бренда делают ставку на растительные компоненты с доказанной эффективностью, такие как кофеин масло ши, экстракты календулы и ромашки.

У марки есть и синтетические ингредиенты, но только на 100% безопасные. И речь идет не о силиконе, а о настоящих открытиях косметической индустрии. Например, увлажняющий тоник в спрее Fresh Time Vitality Mist наполнен гиалуроновой кислотой, а очищающая маска-пленка Nude Secret содержит пептид меди, который сейчас добавляют в свои омолаживающие кремы и сыворотки все трендсеттеры рынка средств по уходу за кожей. Не обходится и без ниациамида — его добавили в йогуртовую маску, где он наряду с жирными кислотами и витамином С работает над качеством рельефа и выравниванием тона кожи.

Ароматические композиции подбираются совместно с парижским парфюмерным домом Le Studio des Parfums. У кремов и сывороток для лица аромат очень деликатный, а вот продукты для тела пахнут ярко. Парфюмерная студия постаралась разработать для SHINE IS композиции более интересные и совсем не банальные. Например, аромат скраба для тела в фольгированной пачке напоминает запах шоколада «Баунти».

Что выбрать

Фото: Shine is

Патчи для век Relax Sight, 895 руб. Плотно прилегают и хорошо фиксируются на коже за счет особых волокон материала, поэтому отдают максимум активных ингредиентов. Разглаживают, подтягивают и увлажняют кожу.

Плотно прилегают и хорошо фиксируются на коже за счет особых волокон материала, поэтому отдают максимум активных ингредиентов. Разглаживают, подтягивают и увлажняют кожу.

Фото: Shine is Филлер-хайлайтер для заполнения морщин Wrinkle Control Flash Filler, 1245 руб. Абсолютная красота и гармония — основа этого уникального средства. Именно с идеи его создания началась история SHINE IS. Ровная, естественная, сияющая изнутри кожа без морщин — это совершенство. Идеален в качестве базы под макияж, заполняет неровности кожи и подсвечивает ее изнутри, за счет мелкодисперсных светоотражающих частиц. В составе средства экстракт биоферментированного чайного гриба и полисахаридный комплекс, ускоряющие синтез коллагена и эластина в коже в десять раз.

Абсолютная красота и гармония — основа этого уникального средства. Именно с идеи его создания началась история SHINE IS. Ровная, естественная, сияющая изнутри кожа без морщин — это совершенство. Идеален в качестве базы под макияж, заполняет неровности кожи и подсвечивает ее изнутри, за счет мелкодисперсных светоотражающих частиц. В составе средства экстракт биоферментированного чайного гриба и полисахаридный комплекс, ускоряющие синтез коллагена и эластина в коже в десять раз.

Фото: Shine is Мицеллярная вода для снятия макияжа Pure Micellar Water, 545 руб. Не сушит кожу (но смывать ее все равно нужно) и удаляет макияж любой стойкости — и матовую помаду, и тональные средства под глазами. Содержит множество увлажняющих компонентов, поэтому подойдет для умывания даже чувствительной кожи.

Не сушит кожу (но смывать ее все равно нужно) и удаляет макияж любой стойкости — и матовую помаду, и тональные средства под глазами. Содержит множество увлажняющих компонентов, поэтому подойдет для умывания даже чувствительной кожи.

Фото: Shine is Питательный дневной крем с конопляным маслом Cannabis Story Day Cream, 945 руб. Насыщенный маслами, но легкий по текстуре крем с растительными экстрактами. Защищает кожу от воздействия холода и спасает ее от сухости в отопительный сезон.

www.shineis.ru

Вероника Мурашева