Звезда родилась

Что нужно знать про новую марку косметики SHINE IS, которая обещает обойти конкурентов не только из масс-маркета, но и более дорогого сегмента.
Дизайн
Внешний вид косметики соответствует названию — все заманчиво переливается и сияет, так и просится в инстаграм. Кроме того, в дизайне продуманы разные мелочи, чтобы сделать упаковку максимально удобной для покупателя. Гидрофильное масло за счет помпы легко выдавить в ладонь одной рукой, а кремы для лица расфасованы либо в тюбики, либо в вакуумную упаковку, чтобы в них не попадали бактерии. В банках SHINE IS выпускает только те продукты, текстура которых не позволяет им выдавливаться. Например, густое крем-масло.
Цены
Ценовая политика марки — самая что ни на есть лояльная. Упаковку делают простой и унифицированной, чтобы покупатель получил больше средства за меньшие деньги. Например, простые маски продаются в гибкой упаковке с закручивающейся крышкой, что позволяет вложить больше денег в стоимость ингредиентов и разработку формулы. Сыворотки в среднем стоят чуть больше тысячи рублей, увлажняющий крем для лица — от 700 до 1,5 тыс. руб., а отличную мицеллярную воду по промокоду можно купить за 500 руб., а это чуть дороже американского масс-маркета. Кроме того, есть возможность взять косметику набором — это тоже хороший вариант знакомства с маркой.
Производство
Команда верит, что сегодня на отечественных предприятиях можно изготовить все, что угодно, и делает это на достойном уровне. Большая часть продукции SHINE IS производится в России. Здесь у марки есть собственная лаборатория, где команда профессиональных химиков-технологов работает над формулами. Часть их разрабатывают в Европе, в известных в косметическом мире профессиональных лабораториях, а ингредиенты собирают со всего мира — что-то получают из Европы, что-то из Южной Америки. Российских поставщиков сырья компания тоже активно поддерживает, и это делает марку одной из немногих, о которых можно с гордостью сказать «сделано в России». Важно, что косметика SHINE IS не тестируется на животных. Эффективность формул проверяется на фокус-группах, а их безопасность — на многоэтапных барьерных тестированиях, одобренных Роспотребнадзором.
Состав
Технологи SHINE IS постоянно ищут новые оригинальные решения для формул своих продуктов. Почти в каждой формуле есть три одинаковых ингредиента: натуральная пудра жемчуга, экстракты бессмертника и лотоса. Жемчужная пудра успокаивает воспаление и восполняет минеральный дефицит клеток кожи. Лотос укрепляет тургор кожи и стимулирует регенерацию клеток. Бессмертник нейтрализует свободные радикалы.
Интересно, что их применяют в высокой концентрации, что является еще одним важным отличием этой марки от конкурентов: мало кто сегодня на рынке использует ингредиенты таким образом и готов инвестировать в составы кремов и сывороток.
Технологи бренда делают ставку на растительные компоненты с доказанной эффективностью, такие как кофеин масло ши, экстракты календулы и ромашки.
У марки есть и синтетические ингредиенты, но только на 100% безопасные. И речь идет не о силиконе, а о настоящих открытиях косметической индустрии. Например, увлажняющий тоник в спрее Fresh Time Vitality Mist наполнен гиалуроновой кислотой, а очищающая маска-пленка Nude Secret содержит пептид меди, который сейчас добавляют в свои омолаживающие кремы и сыворотки все трендсеттеры рынка средств по уходу за кожей. Не обходится и без ниациамида — его добавили в йогуртовую маску, где он наряду с жирными кислотами и витамином С работает над качеством рельефа и выравниванием тона кожи.
Ароматические композиции подбираются совместно с парижским парфюмерным домом Le Studio des Parfums. У кремов и сывороток для лица аромат очень деликатный, а вот продукты для тела пахнут ярко. Парфюмерная студия постаралась разработать для SHINE IS композиции более интересные и совсем не банальные. Например, аромат скраба для тела в фольгированной пачке напоминает запах шоколада «Баунти».
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