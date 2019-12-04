Арт-подготовка

Сверкающий глиттер, все оттенки золота, бронзы и серебра — по традиции в начале зимы выходят новинки косметики для эффектного вечернего макияжа, приуроченные к сезону новогодних праздников. В этом году в рождественских коллекциях есть и средства, которыми можно пользоваться круглый год. Например, марка Cle de Peau Beaute выпустила линию Kimono Dream: футляры украшены цветами и птицами в стиле традиционной японской росписи по шелку, а тени и пудры, подобно свободному движению кисти в восточной живописи, легко наслаивать и растушевывать. В сезонных коллекциях Guerlain и Сhanel можно найти базовые средства — неизменно популярную пудру Meteorites Goldenland или деликатный хайлайтер Eclat Magnetique de Chanel. Dolce & Gabbana остались верны барочному стилю — коллекция Baroque Lights оформлена золотым кружевом, а сама косметика содержит яркие блестки. В канун Рождества марка Lancome украсила серебряным напылением футляры своих бестселлеров — туши Hypnose Drama и помад L`Absolu Rouge. Очень праздничным и ярким выглядит новогодний хит от Dior — красочная мерцающая палитра теней для век в коллекции Happy 2020.

Дарья Козачок