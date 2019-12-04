Клиника превентивной медицины Revival Clinic занимается анализом и контролем базовых состояний организма, определяющих качество жизни, к которому стремимся мы все. Врачи клиники помогают пациенту оценить его сон, стресс, питание, физическую активность и эмоции. На основе полученной информации назначаются таргетные лабораторные анализы, которые позволяют уточнить или подтвердить основную причину дисбаланса и определяют дефицит ключевых для организма питательных веществ, витаминов и минералов.

Для коррекции состояния используется IV-терапия, австрийские и английские нутрицевтики, гипокситерапия, метод биологической обратной связи и физиотерапия. Подход клиники предполагает постоянный трекинг улучшений, что позволяет видеть эффект от проводимых терапевтических курсов. Врачи клиники состоят в Американском обществе антивозрастной медицины и регулярно повышают квалификацию у европейских партнеров.

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Процедура 3 DEEP-лифтинга на аппарате EndyMed Pro, которая с недавнего времени представлена в клинике Kraftway, омолаживает кожу. Ее цель — стимулировать в клетках выработку собственного коллагена и эластина.

Аппарат для процедуры 3 DEEP-лифтинга EndyMed Pro Фото: Kraftway

В основе процедуры технология микроигольчатого радиоволнового (RF) лифтинга. Эффект виден сразу: кожа подтягивается, количество морщин заметно уменьшается, а рубцы и следы акне сглаживаются.

Аромат 20 Iconic Feminine от Clive Christian Фото: Clive Christian

Праздничная коллекция Anniversary отмечает 200 лет английского парфюмерного дома Crown Parfumery и 20 лет бренда Clive Christian. В лимитированной линии три аромата: женский амброво-цветочный 20 Iconic Feminine, мужской древесно-цитрусовый 20 Iconic Masculine, а также восточно-древесное парфюмерное масло Baies Rose Iconic Elixir. Последний выпущен в количестве 90 экземпляров: парфюм разлит по хрустальным флаконам и уложен в шкатулки ручной работы.

Питательный крем для тела Body Lipid Wear Фото: Kanebo

Справиться с сухостью и шелушением поможет питательный крем для тела Body Lipid Wear из коллекции Chrono Beauty, которая создана маркой KANEBO с учетом биоритмов кожи. В его составе: новая защитная и увлажняющая формула Baby-Soft Oil, экстракты азиатского древесного гриба пории, японской мушмулы и водяного кресса, глицерин и сок груши, средство имеет легкий освежающий аромат с нотами чая.

Маска Anne Semonin с лифтинговым эффектом Фото: Anne Semonin

Укрепляющая, подтягивающая и отшелушивающая маска Anne Semonin обеспечивает немедленный лифтинговый эффект, стимулирует кровообращение, увлажняет и выравнивает тон кожи. Косметическое средство содержит порошок на основе натурального жемчуга, богатого аминокислотами, который вместе с арагонитом, конхиолином и смолой акации улучшает эластичность кожи и придает ей сияние и бархатистость.

Упаковка крема бренда Erborian с дизайном от Sasha Unisex Фото: Erborian

Российский тату-мастер, активистка и большая любительница природы Sasha Unisex украсила своими рисунками праздничные упаковки корейского бренда Erborian. Сказочные акварельные узоры появились на бестселлере — СС-креме «Совершенное сияние» — и новогодних наборах, а внутри двух эксклюзивных наборов (Perfect BB Kit и It`s Matte Time!) спрятан подарок — яркая татуировка.

В клинике «Петровка-Бьюти» проводят безболезненную лазерную процедуру ClearLift. Благодаря новой технологии акустического воздействия для запуска процесса стимуляции и регенерации клеток после процедуры не требуется реабилитационный период.

В клинике «Петровка Бьюти» Фото: Петровка Бьюти

Результат виден сразу: сияющий цвет лица, ровный тон, незаметные поры и подтянутая кожа. Омолаживающий эффект будет нарастать в течение месяца.

Лосьон Seeking Silence Facial Hydrator Фото: Aesop

В состав успокаивающего лосьона Seeking Silence Facial Hydrator, выпущенного маркой Aesop для чувствительной кожи, входят два экстракта: один — из микроводорослей, богатых антиоксидантами, второй получен из луковицы нарцисса и действует против зуда и раздражения. За восстановление баланса кожи отвечают экстракт корня имбиря и бисаболол, а за увлажнение и питание — изомерат сахарида и сквалан.

Nars представляет праздничную лимитированную коллекцию, посвященную легендарному клубу Studio 54 в Нью-Йорке. В нее входят средства декоративной косметики с сияющими частицами: палетки с тенями для глаз, помады разных оттенков — от бежевого до фиолетового, палетки теней для скул, которые можно использовать и как корректоры для контуров лица, а также броские аксессуары.