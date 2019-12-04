Соломинка будущего

В этом году все стали осознанными, понимающими, нейропластичными. Многие употребляют эти слова просто так, чтобы поддержать беседу на актуальные темы, но все же это лучше (по крайней мере, точно интереснее), чем обсуждать очередные модные тренды. Мы пытаемся заботиться об экологии и вдруг задумались о судьбе Мирового океана, о пластике, которым сами все вокруг завалили. Леопардовый принт останется с нами, как никуда не уходил вот уже много сезонов подряд, а подумать о замене пластиковых соломинок в коктейлях на стеклянные или магазинных пакетов на холщовые сумки новая реальность заставила даже самых неотзывчивых из нас. Соломинка стала символом нового времени, почти как шведская активистка Грета Тунберг, пересекающая на яхте Атлантику, чтобы избежать вредных выбросов в атмосферу. Программа часто летающих пассажиров, кажется, имеет все шансы поменяться. Конечно, мы не пересядем в конные экипажи, но лишний раз подумаем, лететь или нет туда, куда можно добраться более экологичным способом.

Мир красоты тоже не стоит в стороне: марки массово переходят к повторной переработке упаковки, активно развиваются сервисы по ее многоразовому использованию. Уверена, в новом году нас ждет много интересных инициатив, а пока желаю нам всем удачно завершить все намеченное на этот год и стать еще более включенными в глобальные процессы, которые нас окружают.

Ирина Кириенко