В декабре в центре Казани запустят 20 новых платных парковок

В центре Казани 9 декабря планируют запустить 20 новых муниципальных парковок на 900 машиномест. В данный момент они работают в тестовом режиме без взимания платы. При этом они уже оборудованы дорожными знаками, информационными щитами и паркоматами, говорится в сообщении мэрии.

Стоянки появятся на улицах Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Товарищеская, Зинина, Академическая, Достоевского, Вишневского, Ахтямова, Салиха Сайдашева, Фатыха Карима, Сары Садыковой, Хади Такташ, Гаяза Исхаки, Яхина, Дзержинского, Каюма Насыри и Николая Ершова, уточнили в мэрии.

За один час автомобилистам предстоит заплатить от 30 до 50 руб. в зависимости от парковки.

Напомним, что штраф за неуплату парковки в Казани составляет 2,5 тыс. руб.

"Ъ-Казань"