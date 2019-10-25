Платными парковками загрузили судей

Казанские автомобилисты стали чаще обращаться в суды, чтобы отменить штрафы в 2,5 тыс. руб. за неоплату муниципальной парковки. Как подсчитал “Ъ”, за последний год число таких жалоб увеличилось более чем в три раза. При этом в четырех из пяти случаев суды отменяют штрафы. В мэрии Казани объясняют это тем, что водители при оплате парковки стали часто допускать ошибки. Однако эксперты считают, что система оплаты в Казани «недружелюбна для граждан». От штрафов бюджет Казани получает в полтора раза больше, чем от самих платежей за стоянку машин.



Как выяснил “Ъ”, только Вахитовский райсуд Казани в январе–сентябре 2019 года рассмотрел более 2,4 тыс. жалоб на постановления городской административной комиссии о назначении штрафов в размере 2,5 тыс. руб. по ст. 3.16 КоАП РТ (неуплата за размещение транспортного средства на платной муниципальной парковке). Число обращений автомобилистов выросло за последний год втрое. Так, в первые девять месяцев 2018 года было рассмотрено 796 таких дел. При этом тогда было отменено 514 постановлений, или 64,6%. В этом году судьи принимают решения в пользу автомобилистов чаще — в 77,6% случаев. Было отменено 1,87 тыс. решений казанских чиновников с прекращением производства по делу.

Тенденцию роста жалоб на штрафы за неоплату парковки “Ъ” подтвердили в пресс-службе Вахитовского райсуда. «Материалов по парковкам очень много, общее количество дел за счет этого возросло»,— сообщила пресс-секретарь Татьяна Салова. По ее данным за весь 2018 году было 1,7 тыс. таких материалов, в этом году уже более 3 тыс. (включая еще нерассмотренные дела).

Напомним, платные парковки действуют в центре Казани с начала 2015 года. Изначально было организовано около 1 тыс. мест, для чего город брал кредит у республики в размере 36 млн руб. В настоящий момент работают уже 3,4 тыс. платных парковочных мест. Цена парковки варьируется от 30 до 100 руб. в час. Оплата за размещение транспорта должна производиться авансовым платежом в течение 15 минут через паркомат, мобильное приложение, смс-сообщение или веб-портал, говорится на сайте казанского паркинга. При этом наличные не принимаются. Контроль оплаты осуществляется в автоматическом режиме. За девять месяцев 2019 года сумма штрафов за неоплату муниципальных парковок в Казани составила 83,6 млн руб. При этом доход города от парковок за этот период составил лишь 58,4 млн руб.

Власти Казани считают, что «тенденция увеличения обжалованных штрафов в первую очередь связана с увеличением количества вынесенных постановлений». Их число выросло за год с 24,4 тыс. до 34,3 тыс. (данные за девять месяцев), сообщили “Ъ” в пресс-службе мэрии. В прошлом году число отмененных постановлений составило лишь 1% от общего количества выписанных штрафов, в 2019 году — сразу 3%.

В мэрии пояснили “Ъ”, что в основном штрафы отменяются «в связи с передачей транспортных средств во владение или пользование другим лицам» (число таких случаев выросло в четыре раз — до 717 отмен), а также из-за «допущенных ошибок при оплате парковочных сессий». Например, «пользователем неверно указывается номер зоны парковки, или допускаются ошибки в госномере автомобиля». По этой причине, по данным мэрии, в этом году было отменено 241 постановление (в пять раз больше, чем годом ранее). В мэрии предлагают в подобных случаях обращаться в комитет по транспорту «с личным заявлением об учете ошибочной оплаты».

Кроме того, по данным мэрии, в суд обращаются инвалиды, которые запарковали свои автомобили на платных местах (бесплатно могут размещать транспорт только на специально обозначенных местах). «Зачастую в данных ситуациях суды не отменяют постановление об административной ответственности, а заменяют штраф на предупреждение»,— пояснили “Ъ” в мэрии. Также там обратили внимание, что в 23% случаев «суды считают привлечение к административной ответственности правомерным, но ограничиваются устным замечанием в связи со смягчающими обстоятельствами».

Изучив материалы суда, “Ъ” обнаружил и такие случаи, когда водитель действительно воспользовался парковкой, но оплатил ее не в течение 15 минут, а позже. В этом случаи судья также может вынести решение в пользу автомобилиста.

Система оплаты казанских парковок обсуждалась в Госсовете Татарстана, когда парламент принимал республиканский закон «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения». Тогда депутат от КПРФ Артем Прокофьев предлагал законодательно закрепить возможность постоплаты парковок, но мэрия выступила против такой инициативы. Также не были поддержаны другие предложения депутатов. Например, сделать скидки студентам и пенсионерам, дать возможность оставлять машину на муниципальных парковках бесплатно в нерабочее время — после 19:00 и по субботам (сейчас парковаться бесплатно можно только после 21:00 и в воскресенье).

«Статистика суда доказывает, что система платных парковок в Казани недружелюбна для граждан. Мы предлагали ввести постоплату и специальные разрешения для резидентов, как в Москве. Но мэрия Казани отреагировала на наши инициативы агрессивно»,— заявил вчера “Ъ” господин Прокофьев. Он считает «неправильным», что люди должны обращаться в суд, если допустили ошибку при оплате парковки или внесли деньги позже: «Система должна предусматривать возможность внести исправления».

Татарстанский представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин прогнозирует, что число жалоб в судах будет только увеличиваться: «Мне до сих пор непонятно, почему мэрия не сделает такие очевидные вещи, как возможность оплатить парковку наличными». Он полагает, что город заинтересован в собираемости штрафов. В то же время, по его словам, высокие штрафы обоснованы. Они, в частности, мотивируют граждан защищать свои права в судах, полагает он.

Член комитета Госсовета по экономике, предпринимательству и инвестициям Марат Галеев («Единая Россия») отмечает, что система оплаты парковок не может быть отрегулирована законом: «Это полномочия мэрии. Платные парковки позволяют обеспечивать нормальное движение в городах. Но схема муниципалитетом была взята самая простая и дешевая. Ошибки неизбежны». По словам господина Галеева, к нему поступали жалобы на невозможность оплатить парковку через паркоматы. Депутат рассчитывает, что положение мэрии о парковках «рано или поздно» должно будет пересмотрено. «Иначе машина работает вхолостую, загружает судебные органы»,— заключил парламентарий.

Кирилл Антонов