27 ноября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

США запретили Boeing выдавать сертификаты годности 737 MAX

Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США запретило авиакомпании Boeing выдавать сертификаты летной годности на самолеты 737 MAX. Их можно будет получить только у авиационных властей страны.

«В общественных интересах и в интересах безопасности требуется, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX»,— сообщила FAA в письме Boeing (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее работа по выдаче сертификатов производилась совместно с авиакомпанией. Теперь ее не допустят к этой деятельности, так как у FAA нет информации, что Boeing «располагает функциональными процессами контроля и проверки качества». Также агентство не уверено, что другие процедуры в авиакомпании соответствуют стандартам.

В марте 2019 года все авиакомпании перестали использовать самолеты 737 MAX из-за катастроф в Индонезии и Эфиопии. В двух крушениях погибли 346 человек.

О последствиях катастроф — в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя