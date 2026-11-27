Россия и Украина обменялись гражданскими
Россия и Украина провели очередную гуманитарную миссию по воссоединению мирных жителей с семьями. Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент БЕЛТА. По данным «Вестей», с Украины в Россию вернулись 20 человек, в обратном направлении — еще 23. В основном речь идет о пожилых людях.
«Помогаем гражданским лицам безопасно пересечь границы в обоих направлениях. Это одна из операций, которые мы проводим регулярно, чтобы помочь людям воссоединиться с родными, по какую бы сторону линии фронта они ни находились»,— глава миссии Международного комитета Красного Креста в Белоруссии Рут Хетерингтон.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова говорила, что за полгода удалось воссоединить 20 российских и украинских семей. По словам омбудсмена, по этому вопросу она сотрудничает с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.