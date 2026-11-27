«Помогаем гражданским лицам безопасно пересечь границы в обоих направлениях. Это одна из операций, которые мы проводим регулярно, чтобы помочь людям воссоединиться с родными, по какую бы сторону линии фронта они ни находились»,— глава миссии Международного комитета Красного Креста в Белоруссии Рут Хетерингтон.