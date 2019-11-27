Обеспеченность автомобилями в Екатеринбурге выше, чем в среднем по стране

Обеспеченность автомобилями на тысячу жителей Екатеринбурга составляет 315 шт., это выше, чем средний показатель среди миллионников в России (составляет 306 шт.), говорится в сообщении агентства «Автостат». Наиболее обеспеченным городом с населением свыше 1 млн человек является Самара (344 шт.), далее идут Краснодар (343 шт.) и Санкт-Петербург (330 шт.).

В остальных городах-миллионниках, этот показатель ниже, чем в среднем по стране. Москва заняла лишь восьмую строчку рейтинга. Несмотря на то, что здесь самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек в столице составила 293 единицы, отмечает «Автостат»