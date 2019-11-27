Как оцениваются затраты на ликвидацию и развитие липецкого трамвая

Согласно презентации мэрии Липецка, затраты на ликвидацию трамвайного движения составят 900 млн руб., демонтаж путей потребует около 30 млн. Еще порядка 250 млн может быть потрачено на закупку автобусов, а 370 млн — на организацию выделенных полос. Кроме того, примерно 230 млн руб. придется заложить на создание велодорожек. В случае модернизации трамвайной инфраструктуры за 3 млрд руб., 1,3 млрд из них планируется потратить на ремонт почти 70 км путей и примерно столько же на закупку 43 вагонов, а 500 млн — на обновление электрохозяйства и депо. Большая часть из оцениваемых в 17,2 млрд руб. затрат при варианте концессии может быть направлена на строительство 27 км путей и закупку вагонов. На эти цели запланировано 14,1 млрд руб., а еще 3,1 млрд составит «капитальный грант из бюджета на инвестиционной стадии проекта».

Александр Прытков