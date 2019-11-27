Доллар вытесняют из российской торговли

Доля внешнеторговых расчетов, проводимых в долларах США, продолжает сокращаться: в апреле—июне 2019 года она упала до 50,7% — в основном из-за перевода оплаты экспортных контрактов на поставки сырья и вооружений в евро и рубли. В импорте доля расчетов в рублях почти в два раза выше, чем в экспорте,— за счет операций со странами ЕАЭС и Европы, но рост общего объема оборота в рублях невозможен без увеличения его доли в торговле с Китаем, указывают в Центре развития НИУ ВШЭ.

Доля российской валюты во внешнеторговом обороте РФ выросла во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го с 20,2% до 21,5%, следует из расчетов Сергея Пухова из Центра развития НИУ ВШЭ. В то же время доля расчетов в долларах снизилась с 54,9% до 50,7%. Доля евро за этот период возросла с 22,5% до 24,4%, а прочих валют — с 2,3% до 3,4%.

Большая часть расчетов за экспорт по-прежнему совершается в долларах: основная его статья — углеводородное сырье, которое на мировом рынке котируется в долларах и традиционно оплачивается в той же валюте. Однако доля доллара постепенно снижается: во втором квартале 2019 года она сократилась до 62,5% против 68,1% за аналогичный период 2018 года. Снижение доли расчетов в долларах связано с западными санкциями по отношению к РФ и ее торговым партнерам, отмечает Сергей Пухов. С 2018 года по всем экспортным контрактам «Роснефти» и по большинству контрактов НОВАТЭКа расчеты осуществляются в евро, что увеличило долю расчетов в этой валюте в экспорте до 20,5% по сравнению с 16,8% годом ранее. Активнее всего экспортеры переходили на евро в расчетах с Китаем (53,1% всех платежей во втором квартале, тогда как по итогам 2018 года доля не превышала 12%, а в 2017-м составляла лишь 3,3%).

Доля расчетов в рублях по экспортным контрактам во втором квартале также увеличилась, хотя и менее значительно — до 14,6% с 13,4% годом ранее. Наиболее сильно за последний год, более чем вдвое, приросла доля расчетов в рублях в торговле с Индией — до 77,8%, в то время как еще год назад составляла всего 35,8% (сопоставимые доли приходятся на рублевые платежи в торговле РФ с Белоруссией и Казахстаном). Это касается в первую очередь оплаты контрактов за поставки вооружений. При этом с Китаем и ЕС доля рублевых расчетов за российский экспорт остается относительно низкой — около 8%. Отметим, что доля юаня в расчетах за российский экспорт также увеличилась, но остается невысокой — 2,4% против 1,7% за второй квартал 2018 года.

Импорт характеризуется большей диверсификацией не только поставок, но и структуры расчетов. Во втором квартале доля доллара США снизилась с 36% до 35%, евро — осталась без изменений (30,3%). Одновременно несколько выросла доля рублевых расчетов (до 30,6% против 29,8% во втором квартале 2018 года) и в других валютах (до 4,1% против 3,3% ранее). Наибольший удельный вес рублевых расчетов за импорт наблюдается в торговле со странами ЕАЭС (с Белоруссией — 84,1%). Впрочем, максимальная доля в общем объеме рублевых расчетов РФ за импорт приходится на крупнейшего торгового партнера — ЕС: во втором квартале она составила 29,5%. С европейскими странами абсолютный объем операций в рублях также выше всего — ими оплачено 35% импорта товаров и 46% импорта услуг по итогам первого полугодия.

Дальнейшее увеличение доли рубля в расчетах, однако, будет проблематичным: ее рост с 20% до 30% за шесть лет, на который рассчитывает Минэкономики, будет невозможен без существенного увеличения роли рубля в торговле с Китаем, который пока предпочитает российской валюте евро, констатирует Сергей Пухов.

Отметим, доля долларовых активов сокращается и в резервах ЦБ: за год с апреля 2018 года по апрель 2019-го Банк России урезал ее почти вдвое, с 43,7% до 23,6% (непосредственно американских активов — втрое, c 29,2% до 9,2%). Замещение произошло за счет увеличения доли евро — с 22,2% до 30,3%, золота — с 17,2% до 18,2%, юаня — с 5% до 14,2%. При этом если за отчетный год вложения в юань показали весьма высокую доходность, то активы, номинированные в евро, принесли ЦБ убытки.

Татьяна Едовина