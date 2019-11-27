Склады взяток и откатов

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрий Фролов оказался в сотни раз беднее своего экс-подчиненного Кирилла Черкалина. У полковника Фролова следствие смогло найти и арестовать только загородный дом, квартиру и миллион рублей. Тогда как у полковника Черкалина по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства объекты недвижимости и другие активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб.

Об активах полковника Фролова стало известно после того, как его защита обратилась во 2-й Западный окружной военный суд, обжалуя решение Московского гарнизонного суда, который санкционировал Следственному комитету их арест. Оказалось, что под обеспечительные меры попали дом в ближнем Подмосковье с земельным участком, квартира и найденный при обыске 1 млн руб. Кстати, обжаловать арест денег защита не стала.

Само разбирательство проходило в закрытом для СМИ режиме, причем не из-за секретности дела, а потому, что в ходе слушаний могли быть оглашены данные о состоянии здоровья обвиняемого Фролова и его родственников. Из оглашенной в открытом режиме резолютивной части решения суда следовало, что он отклонил жалобу защиты. Адвокат экс-чекиста Анатолий Спесивцев сообщил “Ъ”, что он не готов комментировать судебное решение. При этом защитник отметил, что Дмитрий Фролов не имеет никакого отношения к миллиардам, обнаруженным у полковника Черкалина. «Он (полковник Фролов.— “Ъ”) был уволен с должности замначальника управления "К" ФСБ еще в 2013 году»,— сообщил защитник, отметивший, что серия банкротств банков, инициированная АСВ, началась только через два года. При этом полковник Черкалин, взаимодействовавший с АСВ и Центробанком, возглавлял 2-й (банковский) отдел управления «К» еще с 2011 года. По версии следствия, банкирам за взятки давали возможность вывести средства из кредитных организаций, а только после этого у них отзывались лицензии, возбуждались уголовные дела и начинались аресты активов. Бывший замглавы АСВ Валерий Мирошников, уехавший за границу, пока проходит свидетелем по уголовному делу полковника Черкалина. В свою очередь Кириллу Черкалину инкриминируется получение взяток от банкиров (ч. 6 ст. 290 УК), а также особо крупное мошенничество, совершенное совместно с Дмитрием Фроловым и другими фигурантами в отношении столичного застройщика Сергея Гляделкина, от которого он, по данным следствия, потерял акции компании, оцениваемые почти в полмиллиарда рублей.

Из квартир полковника Черкалина и его родителей в ходе обысков изъяли 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, которые по решению Головинского райсуда вместе с 20 объектами недвижимости и двумя автомобилями экс-чекиста были обращены в доход государства. «Это были склады взяток и откатов»,— отметил источник “Ъ”, близкий к следствию.

Алексей Соковнин