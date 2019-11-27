FlyDubai пожаловалась на диспетчеров после отчета МАК о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания FlyDubai, чей самолет Boeing 737-800 разбился в 2016 году в Ростове-на-Дону, объяснила действия командира «когнитивным искажением». В частности, он не получил от диспетчеров предупреждения о сдвиге ветра во время захода на повторную посадку. Предполагается, что пилот не перестроился под новую обстановку после предыдущего захода на посадку.

«Это было когнитивное искажение, при котором человек, сам того не осознавая, продолжает выполнять изначальный план, несмотря на смену обстановки. Это известное явление. Его относят к категории человеческого фактора»,— говорится в полученном «РИА Новости» комментарии Flydubai в ответ опубликованный сегодня отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию крушения самолета. Также в авиакомпании считают, что командир потерял пространственную ориентировку, а на заключительном этапе полета он «потерял работоспособность».

Напомним, в финальном отчете МАК говорится, что пилоты допустили ошибку во время полета. Катастрофа произошла в тот момент, когда самолет повторно пошел на второй круг «из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании». Командир воздушного судна впоследствии потерял контроль над параметрами полета, что привело к крушению.

Напомним, Boeing 737-800 компании FlyDubai разбился 19 марта 2016 года после неудавшейся посадки в аэропорту Ростова-на-Дону. В результате крушение погибли все находившиеся на борту — 62 человека. В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов. Родственники жертв обратились в суд, авиакомпания предложила им пойти на мировое соглашение.

Подробности — в материале “Ъ” «Пилот не поспел за самолетом».