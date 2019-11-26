МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальный отчет по расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону, которое произошло в 2016 году (.pdf). В документе говорится, что пилоты допустили ошибку во время полета.

Катастрофа произошла в тот момент, когда самолет повторно пошел на второй круг «из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», отмечает МАК. Командир воздушного судна впоследствии потерял контроль над параметрами полета, что привело к крушению. Среди возможных сопутствующих факторов — турбулентность и порывистый ветер, психологическая неготовность командира к выполнению повторного ухода на второй круг, несогласованность действий экипажа и другие факторы, говорится в докладе.

Напомним, Boeing 737-800 компании FlyDubai разбился 19 марта 2016 года после неудавшейся посадки в аэропорту Ростова-на-Дону. В результате крушение погибли все находившиеся на борту — 62 человека. В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов. Родственники жертв обратились в суд, авиакомпания предложила им пойти на мировое соглашение.

Подробности — в материале “Ъ” «Ростовскую авиакатастрофу примерят к нормам шариата».