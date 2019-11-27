Российские дизайнеры заняли магазины

На фоне падения интереса к российскому рынку западных fashion-ритейлеров начали активно развиваться молодые российские бренды. За год число магазинов отечественных дизайнеров в московских торговых центрах выросло в два раза. Девелоперы уверены, что кластеры крафтовых марок помогают им увеличивать трафик, а сами дизайнеры связывают успех с появлением доступных массовых коллекций.

Число магазинов российских дизайнеров в качественных московских торговых центрах за год выросло в два раза, до 40 точек. Такие данные в своем исследовании приводит Knight Frank. Динамика прослеживается на фоне низкого показателя выхода международных брендов. По оценкам консультантов, в 2019 году на российском рынке появятся 22 новые сети. Это соответствует прошлогоднему уровню, который считался рекордно низким показателем с 2012 года. Аналогичную тенденцию заметила руководитель направления аренды торговых помещений CBRE в Москве Александра Чиркаева. «Новые российские бренды показывают высокие обороты, зачастую даже выше значений некоторых новых западных марок, пока еще неизвестных российскому покупателю»,— поясняет она.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева объясняет, что дорогу в торгцентры российским дизайнерам открыл кризис 2014 года. Крупные сети начали ограничивать свое развитие, стали появляться свободные площади, которые девелоперы были готовы сдать отечественным маркам по новым ставкам: «На этот момент дизайнеры, стартовавшие в нулевые как малый бизнес, уже достигли достаточного уровня развития». Кроме того, по ее словам, сформировался устойчивый спрос на их продукцию.

Как говорит госпожа Хакбердиева, сейчас многие девелоперы торговых центров специально ищут новых российских дизайнеров, которые могут дать объектам дополнительный трафик. «Критерием отбора марок часто служит количество подписчиков в Instagram»,— замечает она. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» (управляет несколькими столичными торгцентрами) Алексей Ванчугов соглашается с тем, что кластер российских дизайнеров в торговом центре может генерировать заметный поток покупателей. В качестве примера эксперт приводит расположенный в «Меге» проект Underline, куда многие посетители приходят специально.

Среди наиболее быстроразвивающихся в офлайне новых российских марок в Knight Frank выделяют Brusnika, 12storeez, Ame-store. Сооснователь 12storeez Иван Хохлов объясняет тенденцию импортозамещением: «Курс рубля сильно упал в 2014 году, и с тех пор российский рынок стал для западных брендов менее выгодным». Эту же мысль высказывает основатель магазина 21 Shop и бренда «Запорожец Heritage» Михаил Лабахуа, по словам которого с начала кризиса многие зарубежные марки оказались непривлекательными по цене — их место заняли российские производители. Он замечает, что крупные торгцентры стали относиться к небольшим маркам лояльно. «Раньше никто из администрации петербургской "Галереи" не хотел со мной разговаривать, сейчас там работает магазин, предложений много»,— рассказывает он.

Владелец Ame-store Инесса Вахрушева считает, что продвигать новые марки стало заметно проще: если раньше нужно было пробиваться в журналы, сейчас достаточно быстро можно раскрутиться через Instagram. Кроме того, по ее словам, в стране выросло поколение дизайнеров, способных делать коммерческие коллекции: если раньше российские марки были больше про творчество, сейчас это про бизнес. Дополнительным фактором дизайнер считает сформировавшуюся моду на крафтовую отечественную продукцию.

Александра Чиркаева считает, что активное развитие новых российских марок станет трендом как минимум на ближайшие пять лет. «Безусловно, на рынке выживут не все стартапы, но модные, успешные локальные дизайнеры останутся надолго»,— рассуждает она. При этом аналогичный процесс, по ее словам, сейчас происходит в Европе, где локальные дизайнеры активно развиваются. Логичным этот этап называет и Михаил Лабахуа: «В Германии наибольшей популярностью пользуются местные бренды, в России постепенно происходит то же самое». Ярмарочные площадки, где до массового выхода в качественные торцентры продвигались российские дизайнеры, не опасаются снижения популярности. «Наша задача другая: мы открываем новые имена и работаем именно на имидж и узнаваемость, а не на конверсии»,— говорит представитель выставки Faces&Laces Анна Хавкина.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков, Алексей Полухин