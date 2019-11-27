В «Единой России» образовался центр

«Единая Россия» создаст собственную электоральную автономную некоммерческую организацию (АНО), которую возглавит новый замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов. В рамках новой структуры будет сконцентрирована работа над социологическими исследованиями и формирование политтехнологических команд на выборы 2021 года. К весне будущего года партия рассчитывает получить от АНО первые «прикидки» по будущим кандидатам.

О создании новой структуры секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак рассказал во вторник. «Заместитель секретаря — это работа на общественных началах, поэтому Сергей Перминов получит ставку в новой АНО»,— сообщил он. Андрей Турчак не раскрыл название новой организации.

Господин Турчак утверждает, что знает своего нового заместителя уже 17 лет. В сферу его компетенций войдет работа с регионами и «непосредственно выборы». Источник, близкий руководству ЕР, объяснил “Ъ”, что в компетенцию новой организации войдет заказ различных социологических исследований, связанных с выборами. Кроме того, по словам собеседника “Ъ”, новая структура будет использована для подбора политтехнологических команд в регионах как к выборам 2020 года, так и на думскую кампанию. Ранее управление такими работами строилось иначе: центральный исполком ЕР мог давать рекомендации по тем или иным технологам, но последнее слово оставалось за губернатором или его заместителями.

По словам Андрея Турчака, на выборах 2021 года партия не намерена идти «на размены» с парламентской оппозицией. В 2016 году ЕР не выставляла кандидатов в ряде округов с тем, чтобы парламентская оппозиция могла провести важных для нее функционеров. На будущей федеральной кампании партия власти рассчитывает выставить своего кандидата в каждом округе. Источник “Ъ” добавляет, что уже к весне будущего года руководство партии планирует получить первые «прикидки» по тому, кто из действующих федеральных и региональных депутатов сможет быть кандидатом на выборах в Госдуму. К ним могут добавиться и какие-то новые лица, которые проявят себя через партийные проекты и Высшую партийную школу. Напомним также, что в центральном аппарате ЕР вскоре будет сформирован проектный офис, который будет курировать сам господин Турчак. Впоследствии, к думской кампании, он может стать предвыборным штабом партии.

Глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский отмечает, что партийная социология по большей части была фрагментарной, а результаты предвыборных замеров в отдельных регионах могли зависеть от местных элит. Сейчас же, по его словам, перед ЕР стоит более широкая задача «не только иметь более системные и централизованные данные по рейтингам в регионах, но и проводить общероссийские и региональные опросы по социально-экономической проблематике, по наиболее актуальным для избирателей темам, прорабатывать на этой основе партийные программы». Господин Бадовский считает, что та же логика касается и идеи централизованного формирования технологических команд. Выборы 2021 года будут более сложными и острыми для власти, а значит, партии действительно будет нужно большее количество технологических команд, подготовленных по единым партийным методикам. По его мнению, между партией и администрацией президента все равно будет обмен информацией и согласование технологических подходов.

Политолог Александр Кынев считает идею с АНО для заказа социсследований странной. По его словам, с властью на федеральном уровне давно работают ФОМ и ВЦИОМ, а в регионах обилия подрядчиков нет и от создания новой структуры их не станет больше. «Если меняется канал заказа, это значит, что деньги просто будут идти через других людей. На мой взгляд, это борьба за перераспределение финансовых потоков, которые всегда на это выделялись»,— предполагает господин Кынев. Эксперт отмечает, что команды политтехнологов в регионах тоже достаточно стабильны и, как правило, все они и так согласуются с АП и федеральным руководством партии. Господин Кынев предполагает, что это может быть очередной попыткой подготовить партийных технологов, как это уже реализовывалось проектом «Политстартап», который идет уже два года.

В партии также определены полномочия и других заместителей Андрея Турчака. Ольга Баталина будет отвечать за общественные приемные и перезагрузку Высшей партийной школы, а также станет сопредседателем рабочей группы генсовета по повышению удобства взаимодействия с партией. Александр Грибов — за информационную политику, идеологию партии и связь с органами власти. Александр Хинштейн займется гражданским обществом через рабочие группы генсовета и партийные проекты.

Андрей Винокуров