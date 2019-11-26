Штрафы очистят «пожарную» разметку от машин

В столице начнут активнее штрафовать за парковку на красно-белой разметке. Фиксировать нарушения будет сервис «Помощник Москвы» с помощью специально установленных камер. Доложить о том, что чей-то автомобиль стоит на разметке для пожарных машин, сможет любой горожанин. Штраф за такую парковку составляет 1,5-2 тыс. руб.
В качестве эксперимента камеры установят в нескольких дворах в центре столицы, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы: «Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где происходит больше всего нарушений. С 5 декабря “Помощник Москвы” заработает по восьми адресам: улица Стройковская, дом 8, улица Марксистская, дом 5, улица Александра Солженицына, дом 31, строение 1, 4-я Тверская-Ямская улица, дом 12, улица Чаянова, дом 16, улица Бутырский вал, дом 48, Вадковский переулок, 16, Вспольный переулок, дом 16, строение 1. Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сама определяет, какой вид нарушений нужно зафиксировать. При этом камера должна находиться в стационарном положении».
Пожарная служба жалуется, что часто не может проехать к месту возгорания из-за припаркованных автомобилей на красно-белой разметке. Поэтому и вводится дополнительное видеонаблюдение. При этом нормативов, где размещать этот «красный квадрат», не существует, подчеркивает заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов Сергей Галишников: «Как правило, на этих “квадратиках” машина может быть частично припаркована. Расположение разметок определяется чисто по наитию сотрудников ГБУ “Жилищник”, но при этом штраф составляет 2,5 тыс. руб.
Загадка — почему именно там нарисовано место для развертывания пожарной техники.
Если расположение городских структур ЦОДД, парковочных зон более или менее оправдано, и я еще могу это понять, то пожар может возникнуть где угодно. Необходимость именно этого конкретного “квадратика” для меня лично сомнительна».
Чтобы спецслужбы беспрепятственно заезжали во дворы, для них разработали еще один проект — «Умный шлагбаум». Эксперимент запустили на востоке Москвы. С помощью специального приложения полиция, скорая помощь или МЧС смогут открывать шлагбаумы в один клик через всеобщую базу данных. В ней будет оставаться информация о том, кто и когда их открывал. Посторонние не должны получить доступ к этой системе.
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