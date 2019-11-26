Штрафы очистят «пожарную» разметку от машин

В столице начнут активнее штрафовать за парковку на красно-белой разметке. Фиксировать нарушения будет сервис «Помощник Москвы» с помощью специально установленных камер. Доложить о том, что чей-то автомобиль стоит на разметке для пожарных машин, сможет любой горожанин. Штраф за такую парковку составляет 1,5-2 тыс. руб.

В качестве эксперимента камеры установят в нескольких дворах в центре столицы, сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы: «Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где происходит больше всего нарушений. С 5 декабря “Помощник Москвы” заработает по восьми адресам: улица Стройковская, дом 8, улица Марксистская, дом 5, улица Александра Солженицына, дом 31, строение 1, 4-я Тверская-Ямская улица, дом 12, улица Чаянова, дом 16, улица Бутырский вал, дом 48, Вадковский переулок, 16, Вспольный переулок, дом 16, строение 1. Программа на основе геолокации и заранее размеченных зон на карте сама определяет, какой вид нарушений нужно зафиксировать. При этом камера должна находиться в стационарном положении».

Пожарная служба жалуется, что часто не может проехать к месту возгорания из-за припаркованных автомобилей на красно-белой разметке. Поэтому и вводится дополнительное видеонаблюдение. При этом нормативов, где размещать этот «красный квадрат», не существует, подчеркивает заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов Сергей Галишников: «Как правило, на этих “квадратиках” машина может быть частично припаркована. Расположение разметок определяется чисто по наитию сотрудников ГБУ “Жилищник”, но при этом штраф составляет 2,5 тыс. руб.

Загадка — почему именно там нарисовано место для развертывания пожарной техники.

Если расположение городских структур ЦОДД, парковочных зон более или менее оправдано, и я еще могу это понять, то пожар может возникнуть где угодно. Необходимость именно этого конкретного “квадратика” для меня лично сомнительна».

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Чтобы спецслужбы беспрепятственно заезжали во дворы, для них разработали еще один проект — «Умный шлагбаум». Эксперимент запустили на востоке Москвы. С помощью специального приложения полиция, скорая помощь или МЧС смогут открывать шлагбаумы в один клик через всеобщую базу данных. В ней будет оставаться информация о том, кто и когда их открывал. Посторонние не должны получить доступ к этой системе.

Анна Никитина, Александр Рассохин