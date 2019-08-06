Водителям приготовили новые сроки

6 августа вступили в силу поправки к КоАПу и Уголовному кодексу: за отказ уступить дорогу карете скорой помощи и другому спецтранспорту с мигалкой и цветографической схемой на борту водитель теперь может быть оштрафован на 5 тыс. руб. или лишен прав на срок до года. Если в результате пациента не успели довезти до больницы и он скончался, то автомобилиста могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет.

Вступили в силу два закона, регулирующих наказание за нарушение водителями ПДД. Если водитель отказывается пропустить транспорт с включенным проблесковым маячком и нанесенными на борта цветографическими схемами (скорая помощь, пожарные, оперативные службы полиции), то теперь его могут оштрафовать на 3–5 тыс. руб. либо лишить прав на срок до года.

Ранее действовала санкция в виде штрафа 500 руб. или лишения прав на срок до трех месяцев.

В КоАП также введена новая статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи»: водитель может быть оштрафован на сумму 4–5 тыс. руб. Для случаев, когда кто-то заблокировал проезд скорой помощи, и в результате пациенту, которого везли в больницу, наносится тяжкий вред здоровью, действует новая статья УК: водитель может быть оштрафован на 80 тыс. руб., либо наказан принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. Если в дороге пациент умер, то виновный в создании помех автомобилист может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

Поправки к КоАПу и УК были внесены в Госдуму группой депутатов в апреле 2017 года.

Поводом послужили «участившиеся случаи непредоставления преимущества в движении скорой помощи», сказано в пояснительной записке к закону.

Оба законопроекта были подготовлены спустя некоторое время после скандального инцидента в Петропавловске-Камчатском: бригада скорой помощи не смогла вовремя приехать на вызов из-за преградившего ей путь автомобиля, в результате пациент умер в дороге. Этот случай спровоцировал широкое общественное обсуждение проблемы проезда карет скорой помощи. В частности, в Мосгордуме заявляли о необходимости ввести штраф 40 тыс. руб. для подобных нарушителей, в Минздраве выступали за введение штрафа 30 тыс. руб. с лишением прав.

Количество нарушителей в связи со вступлением в силу нового закона не поменяется, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «До сих пор не урегулирован вопрос, как именно должен уступать дорогу скорой водитель,— говорит он.— Я сам недавно попал в ситуацию, когда мне в Лефортовском тоннеле надо было принять вправо, для того чтобы пропустить скорую, а водитель справа меня просто не пускал. В целом он имеет право на такое поведение, потому что перестраиваюсь я, следовательно, я должен уступить дорогу всем: и скорой, и соседям по потоку. Кроме того, для того чтобы уступить дорогу скорой, мне пришлось пересечь сплошную линию разметки. Соответственно, если бы там висела камера, мне пришел бы штраф. Возникает вопрос, как пропустить скорую, не нарушив ПДД?»

Согласно главе ПДД, для получения преимущества перед другими участниками движения водители автомобилей с проблесковыми маячками должны включить «мигалку» и специальный звуковой сигнал.

Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу. При приближении такой машины остальные водители должны уступить ей дорогу. Спецтранспорт также запрещено обгонять.

«Эффект от нового закона зависит от того, как установка будет принята руководством ГИБДД,— говорит сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения “Действие” Андрей Коновал.— Ведь часто Госавтоинспекция в регионах работает по принципу рейдов и кампаний. Решили, что будут штрафовать за отсутствие знака “Ш” на стекле,— штрафуют. Решили, что будут наказывать за непристегнутый ремень,— наказывают. Что касается поправок к УК, то это лучше, чем ничего».

Господин Коновал заметил, что несколько лет назад Минздравом была подготовлена гораздо более жесткая версия поправок. «Вводились санкции за нападение на работников скорой помощи. Уголовное наказание предлагалось применять такое же, как и в случае нападения на государственных служащих,— рассказал он “Ъ”.— Наш профсоюз предлагал применять его и в случае оскорбления врачей скорой помощи. Однако поправки в стенах Госдумы были похоронены, и был принят новый, предполагающий гораздо меньшую ответственность закон. Выходит, что теперь можно ударить врача по лицу, но если у пациента при этом никаких проблем не возникло, то никого не накажут».

Иван Буранов