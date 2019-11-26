Китайским татарам не нашлось места в Казани

Татарским братьям из Синьцзян-Уйгурского автономного района Шахризату и Шахдияру Шавкат, которые в прошлом году были отчислены из Казанского федерального университета (КФУ), грозит депортация в Китай. Райсуд в Казани признал законным отказы МВД в предоставлении им временного убежища. Близнецы опасаются, что на родине их поместят в «лагеря перевоспитания» мусульман, где, по некоторым сведениям, уже содержатся их родители. Защита братьев Шавкат намерена обжаловать решение райсуда, а затем обратиться в Европейский суд по правам человека.

Авиастроительный райсуд Казани отклонил иск гражданина КНР Шахризата Шавката к управлению по вопросам миграции МВД по Татарстану. Он оспаривал отказ министерства в предоставлении временного убежища на территории России. Суд признал отказ обоснованным.

Шахризат Шавкат и его брат-близнец Шахдияр родились в татаро-уйгурской семье в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Как указывал Шахризат в судебном иске, китайские власти заставили их изменить имена. В паспортах они записаны как Шукэчжати и Суэкэдия Сяокайти. В 2015 году оба брата поступили в КФУ: Шахризат — на факультет международной журналистики, Шахдияр — на факультет дизайна. По данным адвоката Руслана Нагиева, обучение оплачивал исполком Всемирного конгресса татар. В прошлом году близнецы были отчислены из университета, в связи с чем их учебные визы продлены не были. Чтобы остаться в России, братья попросили предоставить им временное убежище.

Братья считают, что в КНР им угрожает опасность, поскольку с 2018 года их родители «перестали выходить на связь», а до этого они просили «больше не ездить в Китай».

«Позже узнал от знакомых, что родителей задержали и поместили в концлагерь»,— указал в иске Шахризат Шавкат. Он также отметил, что «прервалась связь» с другими родственниками и знакомыми, которые учились в Татарстане, но затем вернулись в Китай. «В настоящее время я не могу добровольно вернуться и не могу пользоваться защитой этой страны. В случае выезда в Китай опасаюсь быть репрессированным»,— заявил господин Шавкат.

В Синьцзян-Уйгурском районе проживает самая большая мусульманская диаспора в Китае. В 2017 году там был введен запрет на ношение бород и религиозной одежды, закрывающей лицо. В 2019 году китайские власти выпустили новую Белую книгу о регионе, где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН заявляли, что китайская политика в этом районе нарушает права человека: в «лагерях перевоспитания» насильно удерживаются более 1 млн мусульман. В то же время 37 стран, включая Россию, подписались под письмом, защищающим методы работы властей КНР.

На судебном заседании адвокат Руслан Нагиев просил приобщить суд доклады Human Rights Watch и Amnesty International: «В этих докладах говорится, что в Китае действительно преследуют по этническому и религиозному признаку лиц некитайской национальности. Заявителю угрожают пытки и унижающее достоинство обращение».





Но судья Светлана Гафурова в удовлетворении этого ходатайства отказала. Представитель МВД заявила, что заявление Шахризата Шавката о предоставлении ему статуса беженца направлено на «легализацию его положения»: «Истец не доказал, что может стать жертвой пыток и другого бесчеловечного отношения к нему».

Господин Нагиев сообщил “Ъ”, что решение Авиастроительного суда будет обжаловано. Ранее райсуд также признал законным отказ предоставить временное убежище Шахдияру Шавкату. Его апелляционная жалоба уже находится на рассмотрении Верховного суда республики. Руслан Нагиев отметил, что если в апелляционной инстанции добиться предоставления убежища братьям не удастся, их могут депортировать. В этом случае адвокат намерен обратиться «в срочном порядке» в Европейский суд по правам человека, который на время разбирательства может запретить выдворение. «Мы не можем допустить, чтобы они вернулись в Китай. Им даже соседи сказали больше не звонить, потому что родители — работница суда и преподаватель — в концлагере»,— подчеркнул господин Нагиев.

Адвокат также отметил, что близнецы подали заявления о восстановлении в КФУ и их якобы уже пригласили вновь посещать лекцию. Однако пресс-секретарь вуза Камилл Гареев сообщил “Ъ”, что восстановить их могут только при наличии новой учебной визы: «Эта виза является основанием для их пребывания в стране. Ее можно получить только на территории страны, откуда они прибыли».

Кирилл Антонов, Казань