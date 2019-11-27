WADA отменяет универсиадность

Универсиаду-2023 могут перенести из Екатеринбурга в другой город из-за рекомендаций Всемирному антидопинговому агентству (WADA) запретить международные соревнования на территории РФ. В свердловском министерстве спорта сообщили, что продолжают готовиться к соревнованиям. Участники спортивного сообщества полагают, что организаторы международных мероприятий в Екатеринбурге не обязаны следовать требованиям WADA. По мнению экспертов, несмотря на непопулярность Универсиады, ее возможная отмена негативно отразится на имидже региона.



Проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге оказалось под вопросом после того, как Комитет по соответствию (CRS) рекомендовал Всемирному антидопинговому агентству запретить проводить на территории РФ международные соревнования. Ограничение рекомендуется ввести на четыре года. Помимо этого, условия касаются Олимпийских игр в Токио в 2020 году: российские спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Исполком WADA рассмотрит рекомендации на итоговом заседании 9 декабря в Париже.

Напомним, в июле исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Во время соревнований планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для проведения состязаний будет задействовано 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Сысерти и Верхней Пышме. На организацию Универсиады планируется направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. поступят из федерального бюджета, 12 млрд руб. составят частные инвестиции. На эти средства планируется возвести в том числе деревню Универсиады на 11 тыс. мест в районе Новокольцовский.

«Решение о проведении Универсиады 2023 года принято на международном уровне в соответствии со всеми действующими регламентами. Поэтому Екатеринбург продолжает готовиться к соревнованиям в плановом режиме, несмотря на возможные санкции со стороны WADA»,— сообщил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По данным правительства Свердловской области, в следующем году в Екатеринбурге планируется провести турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, а также чемпионат Европы по самбо. Последние соревнования пройдут уже 21–25 мая.

Участники спортивного сообщества полагают, что решение будет принято в пользу проведения спортивных мероприятий на территории Екатеринбурга. «Мы сейчас как слепые котята в темной комнате: никто информации не дает, и мы в режиме ожидания. Для нашей страны эти условия больше всего будут влиять на Олимпийские игры. Для Универсиады же что-то изменить не представляется возможным, так как ее будут проводить уже скоро, и выбрать какую-то другую страну для проведения будет сложно»,— сообщил олимпийский чемпион, депутат Госдумы Антон Шипулин.

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков полагает, что Универсиада и другие международные мероприятия, которые пройдут в Свердловской области, не должны попасть под условия WADA. «Например, работу по подготовке к Универсиаде курирует FISU, возможно, этой организации рекомендации не коснутся. Не все организаторы подчиняются правилам WADA, так что не исключено, что запланированные в Свердловской области соревнования все же пройдут»,— отметил господин Чепиков, сообщив, что точные выводы можно будет делать после заседания в Париже.

Эксперты полагают, что отмена международных спортивных мероприятий негативно отразится на имидже региона, несмотря на непопулярность Универсиады. «Инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, спортивных объектов Екатеринбурга уже сделаны, вероятно, они будут компенсированы за счет средств федерального бюджета. Однако люди, которые живут в условиях постоянной застройки центра, могут негативно воспринять отмену соревнований. К тому же город потеряет возможность привлечь гостей, в том числе иностранных, к которым горожане положительно относились во время Чемпионата мира по футболу 2018 года»,— сообщил политолог Алексей Швайгерт. Он добавил, что в городе уже наблюдается приток гостей из других регионов — Краснодарского края, Челябинской области и других.

Дарья Соколова