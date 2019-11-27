Акционеров пригласят в один кабинет

Для сохранения конкурентоспособности с другими учетными институтами, регистраторы намерены объединить часть своих услуг в общей инфраструктуре. Для этого разработано новое программное обеспечение, которое уже тестируют два крупнейших регистратора. Оно позволит создать единый личный кабинет акционера по всем акциям в реестрах. Но пока это затратный проект и нет уверенности, что все регистраторы к нему подключатся.

Как сообщили “Ъ” в АО «Новый регистратор» и регистраторе «Статус», компании начали использовать «в боевом режиме» новое программное обеспечение «Титан», разработанное «Элдис-софт». Это разработчик программы ведения реестров, которое используют 90% всех регистраторов.

По словам главы совета директоров «Нового регистратора» Игоря Полякова, на первом этапе новая система позволит полностью автоматизировать трансфер-агентские действия, когда акционер может подать документы у одного регистратора для операций в реестре другого. Поскольку «Титан» работает на основе блокчейн, считает он, это снизит риски конфликтных ситуаций с действиями в реестре при трансфер-агентских взаимодействиях.

На втором этапе будет введен личный кабинет акционера. Гендиректор «Статуса» Людмила Миронова пояснила, что акционер в личном кабинете сможет увидеть позиции в реестрах по всем регистраторам. «Общая платформа позволяет организовывать очень много разных сервисов в дальнейшем, в том числе обработку запросов госорганов, приставов, ЦИКа»,— говорит акционер и глава «Элдис-софт» Николай Колодеев.

Регистраторы ведут реестры акционеров всех российских акционерных обществ, обеспечивают конечное подтверждение прав собственности на акции. По данным ЦБ, на 30 июня 2019 года 33 регистратора обслуживали 52,6 тыс. реестров, из которых свыше 1 тыс. приходилось на ПАО. У них зарегистрировано 32,8 млн лиц, в том числе на счетах 22,4 млн лиц учитывались ценные бумаги.

По словам господина Колодеева, в техническом плане система «Титан» построена на двух технологиях: распределенной базы и блокчейна. В начале ноября она была запущена в рамках пилотного проекта на три месяца. Сейчас идет подготовка подключения еще двух участников. Гендиректор «РТ-Регистратор» Алексей Свиридов сообщил, что компания тестирует программное обеспечение и находится в финальной версии согласования. По словам господина Колодеева, во второй половине 2020 года, по результатам консультаций с регистраторами, может быть запущена информационная часть личного кабинета. К сезону собраний акционеров 2021 года будет реализован второй этап, когда акционер через кабинет сможет принимать участие в корпоративных действиях.

Опрошенные “Ъ” крупные регистраторы рассматривают возможность установки программы «Титан». По словам гендиректора «ВТБ Регистратора» Константина Петрова, речь идет о конкуренции не между регистраторами, а с другими учетными институтами, например ЕГРЮЛ. Вместе с тем у гендиректора НРК—Р.О.С.Т. Олега Жизненко нет уверенности, что все регистраторы установят программу, «потому что для регистраторов это некоммерческий проект, на нем пока нельзя заработать».

Господин Поляков признает, что «Титан» пока предназначен не для заработка: «На нас активно наступает НРД, разрабатывая проекты, которые практически конкурируют с нашим бизнесом. Чтобы мы могли составить конкуренцию, надо повысить нашу технологичность». Впрочем, новая инфраструктура позволит регистраторам снизить издержки в дальнейшем при проведении корпоративных действий эмитентов. По словам Людмилы Мироновой, в перспективе работа через личные кабинеты может сократить расходы на общие собрания акционеров, хотя это вопрос не ближайшего времени.

Регистраторы обеспокоены, что оператором платформы выступает компания «Элдис-софт» с одним частным владельцем. По словам Николая Колодеева, в отношении ценовой политики совместно с регистраторами обсуждаются два варианта: первый — лицензированное подключения к системе; второй — создание регистраторами специальной компании, которая выкупит права на «Титан». Регистраторское сообщество должно договориться о принципах создания этой платформы, полагает Олег Жизненко, владельцами оператора данной платформы должны быть регистраторы, а также саморегулируемые организации НФА и ПАРТАД.

Полина Смородская