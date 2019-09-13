Акционеры быстрого обслуживания

Ограниченное число эмитентов на российском рынке заставляет регистраторов активизировать борьбу за клиентов. Помимо поглощения небольших компаний и переманивания директоров филиалов регистраторы стали более активно участвовать в конкурсах эмитентов по выбору регистраторов и снижать комиссии за свои услуги.

По итогам первого полугодия 2019 года в тройке лидеров регистраторов по объему выручки произошел ряд изменений. По оценке “Ъ”, первое место сохранила за собой компания «НРК-Р.О.С.Т.» с объемом выручки 839 млн руб., оставшейся на прошлогоднем уровне. Регистратор «Статус» (286 млн руб., снижение на 28%), занимавший по итогам 2018 года вторую позицию, уступил ее «ВТБ Регистратору» (515 млн руб., рост на 20%).

Регистраторы ведут реестры акционеров всех российских акционерных обществ, они обеспечивают конечное подтверждение прав собственности на акции. По данным ЕГРЮЛ, количество акционерных обществ за 2018 год снизилось с 56 тыс. до 54 тыс.

Как сообщили источники “Ъ”, «ВТБ Регистратор» в этом году выиграл конкурс на рассылку акционерам к собранию акционеров ФСК ЕЭС, регистратором которой является «Статус». «Это беспрецедентный случай в регистраторском бизнесе, потому что обычно рассылку осуществляет тот регистратор, который ведет реестр эмитента»,— рассказал топ-менеджер одной из регистраторских компаний. Кроме того, по словам другого собеседника “Ъ”, в «ВТБ Регистратор» переманили директора одного из региональных филиалов «Статуса», который привел новых эмитентов, что могло прибавить к выручке около 10 млн руб.

Кроме того, потери в выручке «Статуса» собеседники “Ъ” объяснили уходом эмитентов, дочерних компаний корпорации «Ростех», в «РТ-Регистратор».

В августе 2018 года госкорпорация «Ростех» стала владельцем одного из региональных регистраторов — АО «Сибирский реестр» (см. “Ъ” от 2 октября 2018 года). Это АО было переименовано в «РТ-Регистратор» и приступило к консолидации реестров дочерних компаний госкорпорации. В результате выручка «РТ-Регистратора» по итогам первого полугодия 2019 года увеличилась почти в 2,5 раза, до 101 млн руб., и компания вошла в десятку крупнейших.

Гендиректор «Статуса» Людмила Миронова признает, что снижение выручки обусловлено передачей компаний «Ростеха» кэптивному регистратору. «Это прогнозируемые потери, учтенные в нашей модели развития как цифрового регистратора нового типа. На данном этапе мы сконцентрировались на прибыли и ожидаем хорошие показатели»,— заявила она. При этом компания не планирует «оказывать услуги ниже себестоимости», считая, что «это негативная практика», подчеркнула госпожа Миронова. Вместе с тем по итогам полугодия чистая прибыль «Статуса» составила 52 млн руб., снизившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил “Ъ” гендиректор «ВТБ Регистратора» Константин Петров, рост выручки компании в первом полугодии произошел благодаря увеличению количества оказываемых эмитентам услуг и улучшению качества клиентской базы. «Мы активно участвуем в конкурсах эмитентов на оказание регистраторских услуг, в частности, мы выиграли конкурс ФСК ЕЭС по рассылке к собранию акционеров, что принесло нам порядка 25 млн руб.»,— подтвердил он. В «РТ-Регистраторе» от комментариев отказались.

В целом выручка топ-10 регистраторов по итогам первого полугодия выросла незначительно — на 1,2%, до 2,87 млрд руб.

Как отмечает один из собеседников “Ъ”, в настоящее время происходит снижение комиссии по договорам с эмитентами, которые заключались три-пять лет назад. По словам первого заместителя гендиректора регистратора «Реестр» Олега Андреева, стоимость услуг регистратора как минимум не растет, поскольку ужесточается конкуренция за эмитентов, число которых падает. «Кроме того, новые конкурсы эмитентов на оказание регистраторских услуг, пусть и немногочисленные, тоже не способствуют росту цен»,— говорит он. По оценкам экспертов, второе полугодие для «Статуса» также может стать неблагоприятным, поскольку еще не все эмитенты перешли в «РТ-Регистратор». В частности, это могут сделать такие эмитенты, как КамАЗ, АвтоВАЗ и концерн «Калашников». Впрочем, по оценке одного из участников рынка, «по итогам второго полугодия "Статус" может еще потерять в выручке, но в пятерке лидеров остаться».

Полина Смородская, Дмитрий Ладыгин