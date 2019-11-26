Акции Alibaba взлетели почти на 8% в первый день торгов на Гонконгской бирже

Сегодня, 26 ноября, при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже акции китайской интернет-компании Alibaba, разместившей там бумаги в результате SPO, подорожали сразу на 7,7%. Интерес инвесторов к акциям компании был столь велик, что сделки были заключены по 14 млрд ценных бумаг Alibaba на общую стоимость $1,8 млрд. По данным CNN, этот всплеск торгов поднял общий оборот акций на Гонконгской бирже на 75% по сравнению с предыдущим днем.

Размещение Alibaba в Гонконге может принести этой компании до $12,9 млрд (окончательные итоги размещения еще не опубликованы) и стать крупнейшим размещением акций в мире в этом году. В 2014 году первичное размещение Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже принесло компании $25 млрд и стало крупнейшим первичным размещением в мире за всю историю.

Евгений Хвостик