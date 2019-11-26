В «народной парковке» разглядели самовольное строительство

Местные жители и рабочие подрались в центре Москвы: люди вышли защищать «народную парковку». Драка, в которой пострадали три человека, произошла 25 ноября, но известно об этом стало только 26 ноября — Telegram-канал Mash опубликовал видео, а затем случившееся подтвердили в столичной полиции. Конфликт произошел из-за парковки, которую несколько лет назад обустроили жители Таганского района с разрешения властей. Но теперь выяснилось, что стоит она там незаконно, и рабочие приезжали ее сносить. В причинах конфликта разбирался Глеб Силко.

Восемь лет назад жители Таганского района решили облагородить пустырь, который служил стоянкой для тракторов и якобы краденых автомобилей. Получили разрешение префектуры, привлекли даже депутатов Госдмы, затем собрали 2 млн руб., построили огороженную общественную парковку для четырех соседних домов и наладили сигнализацию, видеокамеры. На торжественное открытие объекта приезжал префект и рассказывал, как хорошо, что жители района проявляют инициативу и гражданскую ответственность.

Но 25 ноября к парковке неожиданно приехали четыре бригады рабочих — всего около 20 человек — и начали пилить установленный забор. На шум сбежались местные жители, которые занимались строительством: хотели узнать, что происходит с их созданной по закону парковкой. Но дальше диалог не пошел, рассказал “Ъ FM” участник этого конфликта Александр Ершов: «Они стали показывать документы. Когда мы начали говорить, что депутаты проголосовали, мол, давайте пригласим их, милицию, то старший бригады просто взял и ударил локтем моего отца. Ему 72 года, он упал на асфальт, получил травму головы. Мы сразу все за него вступились. И эти 20 рабочих налетели — нас было около пяти-шести человек. Они стали душить, бить, это превратилось просто в драку. У одного из них потом на фотографиях мы вообще увидели нож».

Как теперь объясняют в префектуре, парковка на самом деле незаконна. Точнее, не сама она, а установленный жителями забор. На заседании специальной комиссии по борьбе с самовольным строительством признали, что конструкцию не оформили как положено, говорит пресс-секретарь префекта Центрального административного округа Елена Седина: «Госинспекция направила обращение относительно того, что земельно-правовые отношения на этом участке в установленном порядке не оформлены. Этот вопрос был рассмотрен.

Учитывая, что департамент городского имущества тоже не имеет такой информации, комиссия приняла решение о демонтаже забора, при этом никто не говорит о самой парковке.

По сути, она будет доступна для большего числа автовладельцев, которые смогут там оставлять свои автомобили».

Но жители настаивают: восемь лет назад стоянку согласовывали и депутаты, и префектура, и жильцы. Тогда все работы проходили в рамках специального пилотного проекта московских властей «Народная парковка». Все разрешения были получены, документы и сейчас есть на руках. В связи с этим конфликт вызывает множество вопросов, например: как власти могут признать незаконным то, что сами и согласовали несколько лет назад? Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов уверен, что все это часть планомерной политики по монетизации общественных парковочных пространств: «Я подозреваю, что это связано с департаментом транспорта, который захватил уже в принципе не одну такую стоянку, выгоняя жителей и сажая там своих МППшников, которые берут по 30 руб. в месяц со всех, кто хочет купить резидентное разрешение. То есть это не платные парковки, а именно плоскостные стоянки. Они, наверное, хотят сделать еще одну такую. Цель очень простая — собирать деньги с жителей. Это, конечно, не годится, и мы этого так не оставим, мы будем защищать жителей».

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Теперь и жители, и муниципальные депутаты намерены отстаивать свою «народную парковку» в высших инстанциях. Готовят обращения даже в Генеральную прокуратуру, и в ФСБ. Пострадавший Александр Ершов также надеется, что власти смогут решить проблему цивилизованным путем. Тем более что и президент Владимир Путин недавно на съезде «Единой России» призывал защищать интересы граждан и «трясти» чиновников. Но пока выходит наоборот — трясут как раз людей, а точнее, спиливают установленные ими заборы.

В префектуре Центрального административного округа “Ъ FM” подтвердили, что участие в драке принимали сотрудники связанного с ними учреждения «Автомобильные дороги ЦАО», но отметили, что правовую оценку случившемуся должны дать полицейские.