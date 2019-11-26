Дуров: борьба с терроризмом не исключает конфиденциальности

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что борьба с терроризмом и конфиденциальность в мессенджерах не исключают друг друга. По его словам, это доказывают успехи Telegram в борьбе с распространением материалов, связанных с террористизмом.

25 ноября Европол (полицейская служба Евросоюза) опубликовала заявление о совместных с Telegram успехах в борьбе с террористической пропагандой в интернете. Европол отметил, что компания приложила значительные усилия, чтобы вычислить злоумышленников на своей платформе.

«Мы действовали таким образом, чтобы это соответствовало нашим ценностям и политике конфиденциальности. Пока некоторые эксперты совершенно безосновательно говорили, что абсолютная приватность и борьба с терроризмом взаимно исключают друг друга, успех наших регулярных антитеррористических действий доказывает, что это не так»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) «придется нелегко» в Telegram, если они продолжат распространять призывы к насилию и ненависти. «После нападений ИГ в Европе мы не потерпим их пропаганду на нашей платформе. В то же время мы продолжим защищать абсолютное право на неприкосновенность частной жизни наших пользователей, доказывая, что не нужно жертвовать приватностью ради безопасности»,— написал Павел Дуров.

Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Затем обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку. В сентябре этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и мессенджера Telegram, чтобы «по-серьезному» подорвать этот «пиратский корабль».

Почему у Роскомнадзора не получается заблокировать мессенджер, читайте в материале “Ъ” «Telegram без адреса».