Аббас пригласил Путина в Палестину

Президент Палестины Махмуд Аббас надеется, что российский президент Владимир Путин посетит Вифлеем на рождественские праздники. Об этом он заявил в интервью “Ъ”, телеканалу «Россия» и «РИА Новости».

«Мы направили приглашение Владимиру Путину посетить нас в ближайшее время, а именно Вифлеем, в частности, во время рождественских праздников. Мы будем очень рады, если он примет наше приглашение, это будет большой честью для нас»,— сказал Махмуд Аббас.

Он напомнил, что сам старается посещать Россию ежегодно. Официальных объявлений о визите Владимира Путина в РФ нет. Известно лишь, что на середину января запланирован его визит в Израиль.

Читайте полный текст интервью на сайте “Ъ”.

Марианна Беленькая