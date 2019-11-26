Суд оставил в силе сроки наказания экс-руководителям «Тольяттиазота»

Самарский областной суд оставил в силе решение Комсомольского районного суда Тольятти по делу «Тольяттиазота», убрав лишь один пункт. Об этом сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда.

Все обвиняемые по делу о мошенничестве и созданию преступной группы давно проживают за пределами России. Владимир Махлай приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой же срок для него был запрошен стороной обвинения. Сергей Махлай и Евгений Королев получили девять и восемь с половиной года колонии общего режима соответственно. Прокуратура ранее потребовала ограничить им свободу на девять и восемь лет соответственно. Собственник компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй владелец иностранной организации Эндрю Циви приговорены к восьми с половиной и девяти годам лишения свободы соответственно. Прокурор требовал ограничить им свободу на восемь с половиной года.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии СКР, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки.

Представители «Тольяттиазота» повторно заявили о категорическом несогласии с обвинительным приговором, «считая его не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного процесса». «Приговор вынесен с грубыми нарушениями требований уголовного-процессуального законодательства РФ. Как было заявлено ранее, этот приговор — явная судебная ошибка. Столь же ошибочно и определение апелляционной инстанции. ПАО "ТОАЗ" вынуждено констатировать, что Самарский областной суд, как ранее и Комсомольский районный суд Тольятти, не смог (или не захотел) увидеть в данном уголовном деле признаков недобросовестного поведения миноритарного акционера Общества (АО "ОХК "Уралхим"). В результате — рейдерские действия акционера-конкурента получили легальную судебную защиту»,— сообщили в пресс-службе предприятия.

ПАО «ТОАЗ» собирается обжаловать приговор Комсомольского районного суда Тольятти и определение Самарского областного суда в установленном законом порядке.

Представители «Уралхима» согласны с решением суда.

Андрей Сазонов