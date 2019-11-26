На Канавинский мост могут вернуться трамваи

Администрация Нижнего Новгорода намерна вернуть трамвайное движение на Канавинский мост. Такое решение отражено в проекте программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019–2030 годы.

Документ будет обсуждаться на пленарном заседании гордумы 27 ноября.

Если предложения мэрии будут реализованы, то двухпутная трамвайная линия свяжет Сормово с историческим центром Нижнего Новгорода. Маршрут пройдет от улицы Гордеевской через Московское шоссе, по улицам Ивана Романова, Советской, по Канавинскому мосту, по улице Рождественской, где сейчас есть только одна трамвайная полоса, причем движение единственного трамвая прерывается на зиму, по Зеленскому съезду до улицы Октябрьской. Общая протяженность участка, подлежащего строительству или реконструкции, составляет 3,8 км. Проект оценивается в 1,14 млрд рублей и не может быть реализован без средств федерального бюджета, а его воплощение планируется не ранее 2023 года.

Это не совсем то, о чем на протяжении нескольких лет просили лидеры общественного мнения, настаивавшие на возвращении трамвайного маршрута №1, ликвидированного в 2010 году, когда в ходе ремонта Канавинского моста были демонтированы трамвайные рельсы. Политолог Валентина Бузмакова и сегодня рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород» о пользе возвращения именно маршрута № 1 от Черного пруда до Московского вокзала и о значении этого маршрута для Нижнего Новгорода и нижегородцев.

Более актуальными выглядят предложения о строительстве выделенных трамвайных линий от Ольгино до площади Горького по проспекту Гагарина, по улице Бекетова от улицы Нартова до проспекта Гагарина, по улице Ошарской до центра города (до улицы Октябрьской), а также от трамвайного депо № 1 до Верхних Печер по улицам Сусловой, Бринского, Верхнечерской и Богдановича.