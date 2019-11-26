Трансплантологи Каабак и Бабенко вернутся в Центр здоровья детей

Трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко, которые вынуждены были прекратить работу в Национальном медицинском центре здоровья детей около месяца назад, вернутся к работе в этом медучреждении. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава по итогам встречи министра здравоохранения Вероники Скворцовой с господином Каабаком. «Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей,— говорится в сообщении.— Соответствующее поручение министра дано руководству центра».

Напомним, о прекращении работы команды хирурга Михаила Каабака в НЦЗД активно писали СМИ после того, как родители его пациентов составили петицию. Как ранее выяснил “Ъ”, глава НЦЗД в сентябре сообщил господину Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, что их не будут оформлять на полную ставку в учреждении из-за претензий к применяемому ими для иммуносупрессии препарату (используется для профилактики отторжения трансплантата) — алемтузумабу: его нет в протоколах Минздрава, относящихся к пересадкам органов, однако закон «Об основах охраны здоровья граждан» регламентирует использование препаратов, которые используются по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению. Официально прекращение сотрудничества с врачами в центре и Минздраве объяснили целями сохранения постоянного кадрового потенциала и отказом «от внешних совместителей». Михаил Каабак является одним из немногих врачей в России, которые имеют опыт пересадки почек детям с экстремально малым весом (до 10 кг).

«Была достигнута договоренность, что мы продолжим трансплантацию детям по нашим протоколам,— сообщил “Ъ” Михаил Каабак.— Однако организационную структуру и контуры возрождаемой трансплантологической службы в НЦЗД определит директор центра в среду, мы с ним завтра утром встречаемся». Ранее в Минздраве сообщили, что Михаил Каабак будет вести прием пациентов в Морозовской больнице в Москве. «В среду днем у нас будет встреча также в Морозовской больнице,— продолжил господин Каабак.— После этого я смогу более определенно высказаться, как будет налажена работа там».

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Минздрав просят обеспечить почечную достаточность».

Валерия Мишина