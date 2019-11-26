Денис Матюхин: «Монетизация работы с данными – будущее тревел-индустрии»

Более чем за два десятилетия российской индустрии бизнес-тревел агентства делового туризма прошли огромный путь трансформации: от полностью офлайновых до высокотехнологичных компаний. Следующим этапом, и это перспектива уже ближайших 3-5 лет, станет работа с Big Data. И это не случайно – ведь ежегодно мы производим и анализируем миллионы транзакций и уже накопили огромный массив данных.



Конечно, большие данные помогают нам в работе уже сейчас – начиная от возможности правильно распределить нагрузку в офисе и заканчивая аналитикой источников дополнительной доходности внутри компании за счет управления себестоимостью продукта. Кроме того, данные могут упростить и сделать более эффективными и клиентские продукты: например, подбор вариантов авиаперелета. Сейчас при оформлении такой услуги путешественник может получить несколько сотен вариантов – и все они будут соответствовать его запросу и политике командирования компании. Наша задача – сделать так, чтобы система выдавала единственный вариант, на 100% отвечающий запросу клиента, его предыдущему пользовательскому опыту. Реализовать эту задачу нам помогут большие данные и искусственный интеллект. В результате мы получим сокращение срока обработки запроса и упрощение процесса выбора.

Сейчас работа с данными никак не монетизируется – ни в b2b, ни в b2c сегменте тревела. С высокой долей вероятности источником монетизации для нас станет «дообогащение» своих данных информацией от сотовых операторов, страховых компаний или банков. И результаты этой работы будут действительно интересными!

В ближайшее время речь идет о монетизации Big Data в обратную сторону - мы называем это «обратным шлюзом». Тревел-компании собирают данные поставщиков (авиакомпаний, отелей, операторов транспортных услуг), агрегируют их у себя и возвращают обратно. Смысл в том, что поставщики конкурируют между собой, но не видят данные друг друга в каждый момент времени, в отличие от агентств. А такие агрегированные данные могут рассказать очень многое: например, о ценообразовании или наборах услуг у каждого из них. Конечно, эти данные не возвращаются обратно поставщикам, про конкурентов они ничего не знают. Но если деперсонализировать их, то одному или нескольким из поставщиков можно возвращать информацию, чтобы на основе агрегированных нами данных они смогли лучше приспособиться к потребностям клиентов: изменить стоимость, расширить спектр услуг и так далее. Кажется немного странным, что поставщик будет основываться на наших обобщенных данных, но это действительно монетизируемая схема: многие заинтересованы в том, чтобы в моменте получать данные о конкурентах, пусть и не персонализированные. Подобный проект мы уже обсуждаем с одним из авиаперевозчиков. В этом году будет составлено техническое задание, в следующем – начнем реализацию.

Кажется удивительным, но тревел-индустрия может опередить в работе с данными банки и телеком. Нам как отрасли повезло: мы не зарегулированная часть экономики России, у нас нет такого бюрократического нутра внутри компании. Плюс в ряде случаях мы четко слышим клиента на самых ранних этапах — его фантазий. И начинаем проверять и примерять гипотезы, насколько предложение одного клиента интересно для масштабирования, для продажи другим. Research-and-development позволяет нам понять, насколько это перспективная разработка. В результате мы запускаем очень короткие, небольшие проекты, и если видим от них отдачу, тут же их реализуем. Может быть, банкам и телекому принимать мгновенные быстрые решения не позволяет система внутреннего устройства, и они чуть тяжеловеснее, чем тревел. Да, мы зарабатываем в разы меньше, чем другие отрасли бизнеса. Но на фоне такой низкой маржинальности мы должны быстрее шевелиться. Мы слышим потребности рынка и стараемся быстрее их монетизировать.