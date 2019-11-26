Правительство Нижегородской области закупило 14 автомобилей премиум-класса Genesis G80

Управление делами правительства Нижегородской области приобрело 14 седанов премиум-класса Genesis G80.

Стоимость каждого начинается с 2,59 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок. 11 новых правительственных машин 2019 года выпуска, еще три – 2018-го. Автомобилям уже присвоены государственные номера серии ААА.

О том, что из себя представляет этот автомобиль, «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказали в одном из нижегородских автосалонов. В частности, по словам эксперта салона, эта модель, представляющая собой одну из трех в линейке нового бренда компании Hyundai, получается на 500-600 тысяч рублей дешевле, чем нишевые конкуренты. По его словам, этот автомобиль в последнее время часто закупается в тендерах, в том числе, его приобретают и заводы для своих директоров, и администрации.

Добавим, что на техническое обслуживание этих автомобилей с 1 января по 31 декабря 2020 года планируют потратить 898 тысяч рублей.