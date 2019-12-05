«Tiffany становится немного французской»

Французская люксовая группа LVMH объявила о покупке знаменитой американской ювелирной марки Tiffany. «Эта марка — эмблема, икона Америки, которая таким образом становится немного французской»,— сказал президент LVMH Бернар Арно. Переговоры, о которых стало известно в октябре, завершились соглашением. Сначала американцам предложили $14,5 млрд, но после торговли цена достигла $16,2 млрд. Это самое дорогостоящее приобретение холдинга Арно со времени состоявшейся два года назад покупки Christian Dior за $7 млрд.

Покупка американского производителя ювелирных украшений, более всего известных сейчас в среднем ценовом сегменте, поможет LVMH конкурировать с группой Richemont, имеющей в своем активе Cartier и Van Cleef & Arpels, и с группой Kering c ее Boucheron, Pomellato и Dodo. Ни одна из этих групп в момент переговоров LVMH и Tiffany не сделала попытки перебить предложение.

У LVMH уже есть важные ювелирные марки, в том числе итальянская Bvlgari (купленная в 2011 году за €4,3 млрд) и французская Chaumet, но Tiffany с ее 300 торговыми точками и 14 тыс. сотрудников обладает огромным потенциалом в Америке и Азии и таким образом откроет французам путь на эти рынки. Кроме украшений компания Tiffany, как и многие другие ювелиры, продает собственные часы. В начале XX века она работала в качестве американского ритейлера с такими швейцарскими производителями, как Patek Philippe и Audemars Piguet, а в 2007 году для производства часов решила обратиться к Swatch Group. Однако в 2011 году контракт был разорван швейцарцами, которые в 2013-м взыскали с американцев убытки в 402 млн швейцарских франков. Теперь Tiffany вливается в холдинг с серьезным инженерным потенциалом, ведь французам принадлежат такие марки, как Zenith, Hublot, TAG Heuer, и собственные часовые производства в Bvlgari и Louis Vuitton. Весьма вероятно, что в рядах LVMH развитие получит не только ювелирная, но и часовая программа Tiffany.

Урс Дюмаре

Seiko расстается со Швейцарией

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В день церемонии женевского Гран-при 7 ноября 2019 года крупнейшая японская часовая компания Seiko заявила, что покидает часовую ярмарку Baselworld. По крайней мере, в 2020-м ни Seiko, ни подразделение высокой часовой механики Grand Seiko не намерены выставляться в Базеле. Причиной названо время проведения. Ярмарка намечена с 30 апреля по 5 мая, а японцы хотели бы предъявить свои новинки гораздо раньше. Baselworld уже покинула Swatch Group, которая была одним из главных участников ярмарки в течение всех лет своего существования, а входящая в нее Longines выставлялась в Базеле с самого 1917 года. Ярмарка лишилась также Breitling, Dior, Fendi, Swarovski, Festina, Corum, Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Movado, Mikimoto, De Grisogono и многих других не столь заметных, но не менее важных марок.

У Seiko в 2020 году нет объявленных событий и презентаций в Европе. Но, возможно, присутствие в Базеле уже не так важно для марки и она готовится противостоять европейцам на азиатских рынках.

Рита Русакова