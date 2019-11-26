Итальянский бренд Santoni создали зимнюю капсульную коллекцию для ЦУМа

«С ЦУМом нас связывают давние партнерские отношения, и я очень рад представить специально для универмага зимнюю капсульную коллекцию Santoni, — комментирует CEO Santoni, Джузеппе Сантони, — Мы переосмыслили наши классические модели для российского рынка, который является для нас одним из ключевых. Эта лимитированная коллекция идеально подходит для русской зимы и отражает высочайший уровень мастерства Santoni».

В лимитированную коллекцию Santoni for TSUM вошли дезерты и монки, выполненные из кожи аллигатора, дерби на массивной подошве с верхом из телячьей кожи, окрашенной в фирменной технике патинирования, хайкеры из кожи аллигатора или выполненные в мягкой замше. Некоторые модели дополняет отделка из меха нутрии в тон.

Цветовая палитра коллекции состоит из классических оттенков — глубокий синий, янтарно-коричневый, графитно-серый.

Коллекция представлена на втором этаже department store.