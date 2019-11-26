Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

В среднем россияне ежемесячно платят за услуги ЖКХ 3826 руб., подсчитал Сбербанк по итогам девяти месяцев 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.

Сбербанк анализировал данные по тратам на газ, электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение и на капремонт. Эксперты связали рост стоимости расходов на ЖКХ с «мусорной» реформой и с изменением методологии при учете энергопотребления.

Больше всего платят за ЖКХ жители регионов на северо-востоке России. Самый существенный рост — в Белгородской и Кировской областях (17,5% и на 15,6% соответственно). В Белгородской области это связано с ростом тарифов на водоснабжение и водоотведение в некоторых населенных пунктах. В Белгороде 1 декабря тариф на воду должен вырасти на 42%. В Кировской области подорожание может быть связано с реконструкцией инфраструктуры теплоснабжения. Санкт-Петербург попал в десятку лидеров с подорожанием услуг на 8,3%. В Москве платежи за ЖКХ увеличились на 5,1%.

Снижение стоимости зафиксировали в шести регионах страны.

При этом большинство граждан используют безналичные платежи для оплаты услуг ЖКХ: доля таких платежей достигла 85,3%. Показатель увеличился с начала 2018 года к концу третьего квартала 2019 года на 5,2 процентного пункта.

Напомним, Центробанк совместно с «Почтой России» планирует запустить пилотный проект по оплате коммунальных услуг через Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ при помощи системы быстрых платежей (СБП). Этот способ позволит снизить комиссии.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «ЖКХ войдет в систему ЦБ».