На Кубани начнут выдавать автомобильные номера с кодом региона 193

С конца 2019 года в Госавтоинспекции Краснодарского края начнут выдавать автомобильные регистрационные номера с кодом региона 193. Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Заватскую, переход на новый код произойдет в плановом режиме, поскольку номера с кодом региона 123 подходят к концу. Номера будут присваиваться с помощью программного обеспечения в случайном порядке.

Ранее “Ъ” сообщал, что МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера. Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

Василий Хитрых