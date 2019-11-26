Многоквартирным домам будут начислять плату за мусор по количеству проживающих

Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в многоквартирных домах с 2020 года будет начисляться по количеству проживающих. Об этом на заседании комитета краевого законодательного собрания по развитию инфраструктуры сообщил региональный министр ЖКХ Александр Шицын. По его словам, платеж за обращение с ТКО составит 72,86 руб. с человека в месяц. С 1 июля 2020 года эта сумма увеличится до 79,62 руб.

Сейчас платеж для проживающих в многоквартирных домах рассчитывается исходя из площади помещения. А по количеству проживающих платят жители частного сектора. Ранее добиться универсального начисления для индивидуальных и многоквартирных жилых домов пытался пермский общественник Денис Галицкий. Он обратился в краевой суд. Однако суд отказал в удовлетворении данных требований.