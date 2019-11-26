Арбитражный суд Татарстана ввел наблюдение на заводе «Аммоний»

Арбитражный суд Татарстана с сегодняшнего дня ввел наблюдение на заводе «Аммоний» по иску Внешэкономбанка. Процедура продлится семь месяцев, сообщает ТACС. Долг АО перед государственной корпорацией, владеющей 20% акций предприятия, составляет свыше 15 млрд руб.

Напомним, что «Аммоний» был запущен в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Главным акционером завода является ВЭБ. В 2018 году предприятие не смогло обслуживать выданные банком кредиты и накопило большие долги. В результате завод был выставлен на продажу.

Летом 2019 года ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода «Аммоний» новому инвестору. Им оказалась компания КАО «Азот» Романа Троценко. Сумма сделки оценивается в $900 млн. При этом новый инвестор войдет в капитал «Аммония» с соблюдением всех прав акционеров предприятия.

По данным ТACС, обращение Внешэкономбанка в Арбитражный суд с заявлением о введении наблюдения на заводе согласовано с властями Татарстана. Главная цель заключается в оздоровлении предприятия.

"Ъ-Казань"