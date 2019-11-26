РФПИ, РКИФ совместно с Китаем создадут инвестфонд объемом $1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и многопрофильная инвестиционная компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестфонд китайской провинции Гуандун) создадут совместный Российско-китайский фонд региона «Большого залива» объемом $1 млрд, говорится в сообщении РФПИ. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, экономические показатели провинции являются одними из наиболее высоких в Китае.

«Деятельность фонда направлена на содействие укреплению двусторонних торгово-экономических связей, продвижение бизнеса российских компаний в китайской провинции Гуандун и поддержку выхода компаний из данной провинции на российский рынок»,— пояснили в РФПИ (цитата по ТАСС). Глава РФПИ добавил, что совместный инвестиционный фонд будет помогать развитию двусторонних связей и выходу компаний из России на китайский рынок, открывая его для российской продукции и технологий.

Отмечается, что документы подписаны на полях 6-го ежегодного заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.