Роструд предупредил работодателей о фальшивых штрафах от мошенников

Мошенники от имени инспекций труда рассылают фальшивые постановления работодателям о назначении административного наказания и требования уплатить штраф за якобы выявленные нарушения. Роструд призывает работодателей внимательнее изучать реквизиты получателя на квитанциях, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

«При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация. Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, в ряд территориальных органов Роструда поступили соответствующие сведения, при этом надзорные мероприятия в отношении обратившихся работодателей не проводились, акты проверок, предписания, протоколы об административном правонарушении и т. п. не оформлялись. «В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания»,— отметил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Елена Рожкова